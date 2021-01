Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 11 ian – Sputnik. Meteorologii moldoveni au anunțat o racire considerabila a vremii in urmatoarele zile – pana la sfarșitul saptamanii temperaturile ar putea cobori și pana la -15 grade Celsius. In legatura cu gerurile așteptate, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI atenționeaza…

- CHIȘINAU, 11 ian - Sputnik. Șeful centrului de prognoze meteo al Serviciului Hidrometeorologic de Stat din Moldova, Ghenadie Roșca, a declarat pentru Sputnik Moldova ca pana la sfarșitul acestei saptamani se așteapta un val de aer rece. © Sputnik / Юрий ШестопаловNe așteapta zile grele:…

- CHIȘINAU 10 ian - Sputnik. In seara de sambata, 9 ianuarie, o persoana a telefonat la Serviciul de Urgența 112 și a anunțat ca a observat fum in direcția Spitalului Clinic Republican. © Sputnik / Мирослав РотарьCrima invaluita de mister la Drochia: Ce s-a intamplat Pentru a exclude orice…

- PodcasturiSarbatorile continua: Ce sfaturi ofera nutriționiștii Potrivit specialiștilor, in perioada sarbatorilor de iarna crește numarul pacienților care acuza complicații ale afecțiunilor gastro-intenstinale. Aceasta este concecința consumului in exces de bucate bogate in grasimi, dar și combinației…

- CHIȘINAU 3 ian - Sputnik. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, un incendiu puternic s-a produs intr-o casa de locuit situata pe strada Sfanta Vineri din municipiul Chișinau. © Photo : Facebook / IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, RomaniaVIDEO…

- CHIȘINAU 31 dec - Sputnik. Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU) anunța ca peste 500 de salvatori și pompieri cu 150 de unitați de tehnica vor fi la datorie in noaptea de Revelion și vor interveni in cazuri de incendii sau alte situații excepționale. © Photo : Facebook…

- PodcasturiImpresionant: Cați bani s-au adunat pentru Filarmonica Colectarea donațiilor pentru reconstruirea cladirii Filarmonicii Naționale "Serghei Lunchevici" continua. Mai mulți oameni carora le pasa de soarta edificiului cultural doneaza mijloace financiare pe conturile deschise ale Filarmonicii…

- CHIȘINAU, 27 oct – Sputnik. Un copil de numai șase ani a fost transportat aseara de la un spital din Chișinau la București. Copilul avea nevoie de intervenție chirurgicala de urgența majora, informeaza Inspectoratul General pentru Situații de Urgența. Pentru transferul pacientului a fost nevoie…