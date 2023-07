Stiri pe aceeasi tema

- Domnul Sorin este din Blaj și are 68 de donari. Felicitari! Va așteptam la donare!, au transmis, vineri, reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguina Alba. Program Centru: Luni-Vineri:7.30-12.00 Telefon: 0258834050 Post-ul Sorin, un barbat din Blaj, a donat sange de 68 de ori apare prima data in…

- „Andreea, Diana și Razvan, trei tineri frumoși care lucreaza la DSP Alba, doneaza sange in mod regulat. Felicitari! Va așteptam la donare!”, au transmis, miercuri, reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguina. Program Centru: Luni-Vineri: 7.30-13.00 Telefon: 0258834050 Post-ul Trei tineri, angajați…

- “Rugam persoanele care au grupa 0 negativ sa vina la noi in centru pentru a dona sange. In ultimele patru zile au fost multe solicitari pe aceasta grupa, iar stocul este, in prezent, foarte mic. Va așteptam la donare! Va mulțumim!”, au transmis, duminica, reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguina…

- “Azi, domnul primar Gheorghe Damian, din Ciugud, alaturi de colegii din primarie, au revenit la noi in Centru pentru a dona sange. Tuturor le mulțumim! Va așteptam la donare!”, au transmis, joi, reprezentanții Centrului de Transfuzie din Alba Iulia. Program: Luni-Vineri: 7.30-13.00 Telefon: 0258834050…

- In continuare avem MARE NEVOIE de donatori cu grupele B pozitiv si B negativ. Va așteptam la donare. Multumim!, transmit reprezentanții Centrului de Transfuzie din Alba Iulia. Program: Luni-Vineri: 7.30-13.00 Telefon- 0258834050 Post-ul Un nou apel pentru donare de sange, din partea Centrului de Transfuzie…

- “Astazi, de Ziua Mondiala a Donatorului de Sange dorim sa mulțumim sincer tuturor persoanelor care au donat sange. Va prețuim, va respectam și va așteptam in continuare la noi in centru sa salvați vieți! LA MULȚI ANI DONATORILOR!”, au transmis, miercuri, reprtezentanții Centrului de Transfuzie Sanguina…

- “Luni, George a fost sunat și rugat sa vina la noi in Centru pentru a dona trombocite prin afereza. Marți, la prima ora, el a venit la noi. George are 12 donari de sange. Va așteptam la donare!”, au transmis reprezentanții Centrului de Trasnsfuzie din Alba Iulia. Program ; Luni -Vineri; 7.30-13.00…

- In perioada 24-27 aprilie 2023, voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale impreuna cu personalul medical al Centrului de Transfuzie Sanguina al Ministerului Apararii Naționale „Colonel Prof. Dr.