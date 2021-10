Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 91 de ani a constatat, duminica, faptul ca, fara sa stie, cultiva canabis pe balconul sau dintr-un centru pentru ingrijirea varstnicilor, situat in regiunea Schwaben din sudul Germaniei, relateaza agentia DPA. O persoana angajata a centrului din localitatea Krumbach din landul…

- Aflata la sfarșit de mandate, cancelarul german Angela Merkel a mers, saptamana trecuta, intr-o vizita la o ferma de pasari din Mecklenburg-Pomerania de Vest, pentru a-l sprijini in campanie pe candidatul conservator Armin Laschet. Intr-un moment parca prevestitor rezultatului alegerilor naționale de…

- Fost ministru al Comunicațiilor in Afganistan, expert in IT si-a schimbat viața complet de cand și-a parasit țara pentru o viața mai buna și mai sigura. Sayed Sadaat, fost membru al guvernului de la Kabul este de un an de zile livrator de mancare pe bicicleta in orasul Leipzig, Germnaia, relateaza presa…

- Un martor a vazut avionul cuprins de flacari in aer și a filmat tot. Este vorba despre o aeronava ruseasca, un avion militar nou aflat in teste. Unul din motoare ar fi luat foc, iar la scurt timp s-a prabușit. Incidentul a avut loc marți dimineața, langa Moscova și s-a soldat cu trei morți. Prototipul…

- Patru masini au fost la un pas sa fie spulberate de tren la Pipera, dupa ce barierele s-au ridicat pentru cateva secunde, apoi au revenit in poziție verticala. Momentul a dat fiori reci șoferilor blocați pe șine, intre bariere, dar și acelora care au fost martori la scene. Barierele s-au ridicat automat…

- Doua baraje din regiunea autonoma Mongolia Interioara, situata in nordul Chinei, s-au prabusit in urma ploilor torentiale, a anuntat luni ministerul Apelor din China. In timpul sezonului ploios , din cauza infrastructurii invechite populația din regiune se afla intr-un real pericol, au recunoscut autoritațile,…

- Germania a confirmat mai multe cazuri de pesta porcina africana in interiorul a doua ferme de porci. Este prima data cand boala s-a raspandit de la mistretii salbatici din tara, fiind o potențiala lovitura pentru exporturile principalului producator din Europa. Pesta porcina africana (PPA), letala porcilor,…

- O alunecare de teren uriașa avut loc in apropiere de Koln. Mai multe persoane au murit și altele sunt date disparute. Autoritațile au declarat pentru AFP ca au fost “confirmate” mai multe decese. Zeci Ambulanțe și mașini de pompieri din mai multe orașe din apropiere de Koln se indreapta spre locul tragediei.…