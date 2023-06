Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, sambata, la un autoturism care era parcat in subsolul unui bloc din Cluj-Napoca, iar 35 de persoane au fost evacuate, avand in vedere ca au existat degajari mari de fum.

- Prima reacție a tatalui fetiței din Berceni, dupa capturarea suspectului de crima: Copilul nu mi-l mai aduc inapoi. Sa fie pedepsiți amandoiTatal fetiței de 12 ani, care a fost gasita moarta in canapea, a oferit primele declarații, dupa ce principalul suspect de crima a fost capturat. CITESTE…

- Zeci de persoane au fost evacuate, sambata dupa amiaza, dintr-un bloc de locuinte din municipiul Cluj Napoca dupa ce un autoturism parcat la subsolul imobilului a luat foc. Incendiul a fost lichidat de catre pompieri.

- Ministerul Educației a transmis inspectoratelor școlare o adresa semnata de trei secretari de stat in care se solicita calcularea salariilor cadrelor didactice pe luna mai in conformitate cu munca depusa.Cei aflați in greva nu primesc salariu pe perioada grevei.Sindicalistii din Educatie…

- Sindicalistii din Educația au anunțat, joi, dupa o noua runda de negocieri ca decizia privind incheierea grevei va fi luata doar cand Guvernul va veni cu o hotarare foarte clara, cu "un raspuns clar la solicitarile noastre".Dupa apelul lansat de premierul Nicolae CIuca, de a avea rabdare inca o luna…

- Liderii de sindicat din invațamant o critica pe Carmen Iohannis, soția președintelui Klaus Iohannis, pentru faptul ca nu participa și ea la greva din sistem.Marius Nistor, presedintele Federatiei „Spiru Haret”, i-a reproșat profesoarei Carmen Iohannis lipsa de solidaritate: „Noi trebuie sa fim modele…

- Presedinte FSLI, Simion Hancescu, a anuntat duminica, inaintea consultarilor organizate de guvern cu sindicatele din educatie, ca luni va avea loc greva anuntata. Liderii celor doua mari federatii sindicale din invatamantul preuniversitar, Simion Hancescu si Marius Nistor, sustin ca guvernantii sunt…