- Joi, in jurul orei 13.40, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Bogdan Voda au intervenit la un accident rutier produs de un barbat care s-a rasturnat cu un ATV in timp ce il conducea pe un camp, in locul numit Varful Ciresului, de pe raza localitatii Stramtura. Ajunsi la fata locului, politistii…

- Inspirat, in egala masura impulsionat de parteneriatul cu Radio Tg.Mures, pictorul brasovean Gabriel Stan vine in fața noastra cu cea de-a doua secvența – „Ascendentele feminine” din marea lucrare ,,EL și EA – o singura persoana. Parte a proiectului online „EL si EA o singura persoana”, creația ne face…

- In data de 23.04.2020, un cadru medical angajat al SCJ Mureș pe secția ATI a prezentat simptomatologie caracteristic infecției cu SARS Cov-2. Acesta a fost testat și diagnosticat pozitiv in data de 24.04.2020. In urma anchetei epidemiologice extinse, in perioada 25-29 04.2020 au fost testate 142 de…

- Este rușinos și revoltator ca a trecut de Camera Deputaților, prin adoptare tacita, Propunerea legislativa privind Statutul de autonomie al pretinsului Ținut Secuiesc. Am prevenit in acest sens Biroul Permanent și Comitetul liderilor din Camera Deputaților inca din data de 12 martie, anul curent, cand…

- O pacienta infectata cu noul coronavirus a scuipat cadrele medicale de la Spitalul Municipal Sighișoara, cu cateva zile inainte sa moara, iar acum 7 asistente medicale, un medic și un infirmier au fost declarați pozitivi cu COVID-19, transmite observator.tv. Pacienta a refuzat sa țina cont de recomandarile…

- Circulatia rutiera este blocata in Nodul Rutier Fetesti al Autostrazii A2 din cauza unui accident. Potrivit DRDP Constanta, in Nodul Rutier Fetesti de la km 142 800, calea 1 sensul Bucuresti Constanta s a produs un accident care a blocat intrarea dinspre Bucuresti spre A2, respectiv, iesirea de la Fetesti…

- Accidet rutier in vestul țarii, astazi. O persoana a ramas incarcerata intr-un autocamion incarcat cu bitum, care s-a scurs pe șosea. S-a solicitat intervenția elicopterului SMURD. Un autocamion și un autoturism s-au ciocnit in județul Arad, pe DN 79A, intre localitațile Joia Mare și Almaș. In urma…

- Un tanar de 21 ani, din județul Mureș a fost confirmat cu coronavirus. Numarul celor infectați cu virusul ucigaș a ajuns la 51. Barbatul este șofer de TIR, a calatori in Italia in perioada 4-6 martie. In cursul zilei de 10 martie 2020 a apelat 112 acuzand simptome care se incadrau in definiția de caz.…