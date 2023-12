FOTO: Ultimul lot al Drumului Strategic a fost recepționat Lotul 2 al Drumului Strategic a fost recepționat vineri 15 decembrie 2023. Este vorba de DJ 282, Rauseni – Hlipiceni – Todireni – Albești – Trușești – Dangeni – Hanești, care masoara 51,182 de kilometri. Recepția lucrarilor s-a facut in prezența reprezentanților Inspectoratului de Stat in Construcții, a proiectantului, a constructorilor, a supervizorului, dar și […] Citește FOTO: Ultimul lot al Drumului Strategic a fost recepționat in Botosani24.ro .