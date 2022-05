Stiri pe aceeasi tema

- The outskirts of Kharkov #ukraine pic.twitter.com/Fqp37Qsk8h 03— TomthunkitsMind (@VippusaO) April 18, 2022 Regiunea de est a Ucrainei a fost, azi noapte, ținta a zeci de rachete. Ucrainenii din regiunea Harkovului și a Donbasului incearca sa gaseasca adapost pentru a se ascunde de bombardamente. Intre…

- Pe 16 aprilie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a purtat o conversație telefonica cu premierul britanic Boris Johnson. Ambii politicieni au anunțat acest lucru pe Twitter. „Am discutat despre acordurile incheiate in timpul vizitei sale recente, in primul rand privind apararea și sprijinul macrofinanciar.…

- Oficialii ucraineni au anunțat ca o groapa in care sunt ingropați cu zeci de civili a fost gasita in satul Buzova, langa Kiev, in weekend-ul trecut, scrie The Guardian. Buzova se afla la 20 de kilometri sud-vest de Bucea, unde zeci de civili au fost gasiți morți dupa ce forțele ruse s-au retras la sfarșitul…

- Imagini tulburatoare din timpul operațiunii de exhumare a cadavrelor din gropile comune din Bucha, localitate langa Kiev. Irina Venediktova, procurorul general al Ucrainei, a transmis prin intermediul unei postari ca in groapa comuna de langa biserica Sf. Andrei din Bucha au fost ingropate 67 de persoane.…

- Ucrainenii ii acuza pe ruși ca au dat foc unor grajduri din Hostomel, asta in timp ce caii inca se aflau inauntru. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Locuitorii din Melitopol, oraș cazut in mainile trupelor ruse, au ieșit constant in strada in ultimele zile sa protesteze impotriva ocupanților. Imagini publicate sambata de o jurnalista ucraineana arata cum soldații ruși au tras in aer focuri de avertisment pentru a opri mitingul, insa ucrainenii nu…

- Lanțul suedez de mobila s-a alaturat companiilor care au decis sa-și suspende activitațile in Rusia, in urma razboiului declanșat contra Ucrainei. „Razboiul are un impact uriaș asupra oamenilor și provoaca perturbari serioase ale lanțurilor de aprovizionare și ale condițiilor comerciale. De aceea am…

- Zeci de diplomati din Uniunea Europeana, SUA si Regatul Unit au parasit sala, in semn de protest fața de invadarea Ucrainei, in timpul discursului sustinut marți, 1 martie, de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, la o conferința a Consiliul ONU de la Geneva, relateaza Reuters . Momentul in care…