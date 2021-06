FOTO. Turnul lui Liman - doza de adrenalină, aproape de Timișoara Județul Timiș nu are o vasta intindere in zona montana, dar cei de la Asociația Prietenii Naturii Banat au gasit o stanca și i-au dat potențialul maxim. Au construit un traseu de via ferrata „Turnul lui Liman”, aproape de Timișoara. Daca sunteți in cautarea unei aventuri, puteți escalada traseul. Este gratuit, trebuie sa aveți doar ham și casca și un ghid montan, daca sunteți incepatori. Citeste articolul mai departe pe tion.ro…

Sursa articol si foto: tion.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CARANSEBEȘ – Mai mulți medici de medicina de urgența din Caransebeș, Reșița și Timișoara se pregatesc de cateva zile pe Aeroportul Caransebeș, in cadrul unui curs destinat personalului navigant pentru executarea zborului in zona montana și operare a troliului de bord in zone foarte greu accesibile.…

- Scaderea constanta a coeficientului infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, ajuns acum sub 1,5, a facut ca Timișoara sa treaca la urmatorul nivel de relaxare a restricțiilor privind prevenirea raspandirii COVID-19. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, convocat de…

- Autoritațile județene anunța o investiție imensa in infrastructura medicala din Timișoara. Pentru Spitalul Județean se pregatește un „hub” medical care ar urma „sa inghita”, conform estimarilor, 52 de milioane de euro. Consiliul Județean Timiș mai are și cinci proiecte pentru PNRR.

- Timisorenii, dar nu numai ei, se pot vaccina direct din masina, pana pe 7 august, dupa ce vineri (7 mai) a fost inaugurat centrul drive-thru in parcarea de la Shopping City. The post S-a deschis centrul drive-thru din Timișoara. Cum decurge vaccinarea direct din masina appeared first on Renasterea banateana…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Timis a anuntat astazi cel mai mic numar de noi infectati in judet si in municipiul Timisoara de... The post Județul Timiș a raportat cel mai mic numar de infectari cu coronavirus de la inceputul pandemiei appeared first on Renasterea banateana .

- Ca urmare a informațiilor și a imaginilor aparute in spațiul public referitoare la evenimentul produs la data de 20.03.2021 la restaurantul unui hotel din municipiul Timișoara, ce a implicat cadre militare ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș (IJJ Timiș) si reprezentanti ai Institutiei…

- Astazi ar trebui sa se discute la Timișoara prelungirea sau nu a carantinei zonale pentru municipiu și localitațile periurbane. Din nou, președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, este decis sa voteze impotriva carantinarii. „La ședința CJSU voi vota din nou pentru ridicarea carantinei care…

- Astazi ar trebui sa se discute la Timișoara prelungirea sau nu a carantinei zonale pentru municipiu și localitațile periurbane. Din nou, președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, este decis sa voteze impotriva carantinarii. „La ședința CJSU voi vota din nou pentru ridicarea carantinei care…