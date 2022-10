(FOTO) Turcii ar putea construi ultimul lot din Autostrada Ploiești – Buzău Saptamana aceasta a fost desemnat un nou caștigator pentru construcția Lotului 3 (Pietroasele-Municipiul Buzau) al Autostrazii Ploiești-Buzau (secțiune a A7), fiind ultimul tronson al autostrazii Ploiești – Buzau. „Decizia a fost luata de CNAIR dupa finalizarea procesului de reevaluare a ofertelor, in conformitate cu dispozițiile CNSC și ale Curții de Apel București. Daca nu vor exista contestații CNAIR va putea semna contractul pentru execuția lucrarilor cu Asocierea de constructori turci dupa 10 zile. Lotul 3 al Autostrazii Ploiești – Buzau (Pietroasele-Municipiul Buzau) are o lungime de 13,9… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 27.10.2022, dupa finalizarea procesului de reevaluare a ofertelor in conformitate cu dispozitiile Deciziei Civile Intermediare nr. 1454/03.06.2022, Deciziei Civile nr. 1857/11.07.2022, pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti, precum si ale Deciziei CNSC nr. 808/C9/676,677,680/14.04.2022, CNAIR a…

- O asociere de constructori turci a fost desemnata castigatoare a contractului pentru constructia Lotului 3 (Pietroasele-Municipiul Buzau) al Autostrazii Ploiesti-Buzau (sectiune a A7), a anuntat joi ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- CNAIR a anunțat joi ca asocierea Nurol Insaat ve Ticaret Anonim Sirketi – Makyol Insaat Sanayi Turizm Ve Ticaret A.S., din Turcia, va construi lotul 3 al Autostrazii Ploiești – Buzau, in cazul in care nu vor exista contestații. ”Decizia a fost luata de CNAIR dupa finalizarea procesului de reevaluare…

- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a anuntat ca a fost desemnat, joi, de catre CNAIR un nou castigator pentru construirea Lotului 3 (Pietroasele-Municipiul Buzau) al Autostrazii Ploiesti-Buzau (sectiune a A7 – Autostrada Moldovei). Lotul 3 al Autostrazii Ploiesti – Buzau (Pietroasele-Municipiul…

- „Un nou castigator a fost desemnat astazi pentru construirea Lotului 3 (Pietroasele-Municipiul Buzau) al Autostrazii Ploiesti-Buzau (sectiune a A7)! Decizia a fost luata de CNAIR dupa finalizarea procesului de reevaluare a ofertelor, in conformitate cu dispozitiile CNSC si ale Curtii de Apel Bucuresti.…

- Dupa mai bine de un an de la lansarea licitației, lotul trei are, in sfarșit, un contructor desemnat. Decizia a fost luata de CNAIR dupa finalizarea procesului de reevaluare a ofertelor, in conformitate cu dispozițiile CNSC și ale Curții de Apel București, a transmis ministrul Transporturilor, Sorin…

- Vinerii, 14.10.2022, CNAIR a semnat cu Asocierea S.C. SPEDITION UMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. - S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - EURO-ASFALT d.o.o contractul pentru "Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul major de investitii: Autostrada Lugoj -Deva (A1), Lot 2: km 27+620 - km 56+220,…

- Solicitarea vine pe fondul executarii pedepsei de catre acest in Italia. MJ se roaga de CAB sa raspunda Italiei ce are de gand. Dragoș Savulescu figureaza inca pe lista Interpol a “urmariților internațional” deși este o persoana care iși executa pedeapsa sub supravegherea Italiei. La data de 19 iulie…