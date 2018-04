Stiri pe aceeasi tema

- Obiectul gasit in Aiud in urma cu aproximativ cinci decenii a atras privirile curioșilor și experților din intreaga lume. Dupa 45 de ani de la descoperirea sa, o intrebare continua sa macine comunitatea specialiștilor: obiectul are sau nu proveniența extraterestra?

- Obiectul gasit in Aiud in urma cu aproximativ cinci decenii a atras privirile curioșilor și experților din intreaga lume. Dupa 45 de ani de la descoperirea sa, o intrebare continua sa macine comunitatea specialiștilor: obiectul are sau nu proveniența extraterestra?

- Medicina alternativa nu are efecte secundare sau riscuri. Exista o tehnica derivata din acupunctura care presupune apasarea unui punct în organism, pentru a îmbunatați starea de sanatate.

- Mihaela Borcea, operata de urgenta in Austria! Cand credea ca a scapat in sfarsit de problemele pe care le-a avut in ceea ce priveste starea ei de sanatate, un accident mai vechi la ski pare sa ii creeze mari probleme.

- Faimosii au ramas fara unul din oameni, scrie wowbiz.ro. Ion Oncescu s-a retras temporar pentru a primi ingrijiri medicale. Citeste si EXATLON. Ce sotie frumoasa are prezentatorul Cosmin Cernat. Pentru ea a parasit-o pe Monica Iagar FOTO "Ionut Oncescu nu e alaturi de echipa, se afla…

- Imaginile ingrozitoare surprinse in Londra prezinta o lebada care inoata printre gunoaiele din raul Tamisa care strabate capitala Marii Britanii. Pasarea incerca sa gaseasca ceva de mancare in ce pare mai degraba o groapa de gunoi decat...

- Este o artista extrem de indragita si, oriunde apare ea, veselia este nelipsita. Bruneta, cu un corp de invidiat si un suflet la fel de frumos, tanara a devenit in scurt timp una dintre cele mai iubite vedete de la noi. Iar Nea Marin este unul dintre personajele care o indrageste la fel de mult.

- O imagine care pur si simplu strange in spate, cu o depasire intre tiruri, in varf de rampa, pe linia continua, a fost surprinsa in trafic pe E 85, spre Siret, fiind publicata pe retelele de socializare.In imagine se vede cum un tir inmatriculat in Bulgaria intra in depasirea altuia, in zona ...