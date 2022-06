Stiri pe aceeasi tema

- Fenomenul format pe mare, in apropiere de orasul Soci, din Rusia, a fost filmat de localnici. In imaginile surprinse de martori se vede cum tromba inainteaza cu repeziciune pe mare, pana cand loveste zona de uscat. Alti martori, aflati mult mai aproape de fenomenul infricosator, au reusit sa surprinda…

- Rusia este pregatita sa ofere un coridor umanitar pentru vase ce transporta alimente din Ucraina, in schimbul ridicarii unor sancțiuni, a transmis agenția de presa Interfax, care il citeaza pe ministrul de Externe adjunct, Andrei Rudenko, transmite The Guardian. Porturile Ucrainei de la Marea Neagra…

- O nava rusa folosita pentru transport logistic, „Vsevolod Bobrov”, a fost cuprinsa de un incendiu la bord și a fost remorcata din zona Insulei Șerpilor catre portul Sevastopol, a anunțat Serhii Bratciuk, purtator de cuvant al Administrației militare regionale din Odesa, citat de CNN. La randul sau,…

- Armata ucraineana a anuntat ca Rusia desfasoara 6 nave si 2 submarine in apropierea Ucrainei in Marea Neagra, noteaza The Kiev Independent. Comandamentul Operational Sud al Ucrainei a raportat pe 8 mai ca navele sunt pregatite pentru lupta si sunt echipate cu peste 50 de rachete de croaziera. O nava…

- Rusia a folosit un submarin diesel din Marea Neagra pentru a lovi ținte militare ucrainene cu rachete de croaziera Kalibr. Este pentru prima data cand Moscova anunța ca a folosit flota sa de submarine pentru a lovi Ucraina, potrivit Reuters. „Echipajul unui submarin electric diesel al Flotei Marii Negre…

- Rusia a desfașurat delfini antrenați in timpul invaziei sale in Ucraina pentru a proteja o baza navala din Marea Neagra, transmite Institutul Naval al SUA. Potrivit Institutului Naval al SUA, Marina rusa a amplasat doua țarcuri pentru delfini la intrarea in portul Sevastopol, adapostite chiar in interiorul…

- Ziua 51 a razboiului declanșat de Rusia in Ucraina incepe cu o victorie simbolica a Ucrainei. Crucisatorul Moskva s-a scufundat. Este cea mai mare pierdere navala suferita de Rusia de la Al Doilea Razboi Mondial. Rușii au confirmat scufundarea navei, insa au susținut ca de vina a fost ”marea furtunoasa”.…

- Minele navale care plutesc in deriva in Marea Neagra sunt eliberate de Rusia, a acuzat, miercuri, intr-o declaratie Ministerul ucrainean de Externe. ”S-a stabilit ca acestea sunt mine navale, care, la inceputul anului 2022, nu figurau in registrele Fortelor Navale ale Fortelor Armate Ucrainene”, se…