Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Borcea și-a surprins sotia cu o escapada romantica in„orasul iubirii', de ziua ei. Pe 8decembrie, Valentina Pelinel implineste 39 de ani, iar unul dintre cadourile pecare le-a primit deja, in avans, din partea sotului ei, este o vacanta inFlorenta. Astazi, in jurul pranzului, Valentina si Cristi…

- Pe cat de adorata era pe vremea cand avea o relație cu Boureanu, pe atat de criticata este de cand se iubește cu Borcea. Fostul model a primit critici aspre de la cei care o urmaresc pe rețelele de socializare, dupa ce a postat o fotografie cu soțul ei. Mesajul unui internaut i-a zdruncinat pe […] The…

- INEU. Eveniment important pentru comunitatea ortodoxa din orasul Ineu: au fost sfințite lucrarile de renovare a bisericii ortodoxe si pictura refacuta a sfantului lacas. Pe langa reprezentantii administratiei locale si judetene, la eveniment au participat mitropolitul Banatului, IPS Ioan, arhiepiscopul…

- Valentina Pelinel, in al noualea cer. Tablou complet de familie Cristi Borcea a fost eliberat conditionat din arest dupa aproape un an petrecut dupa gratii, in urma dosarului Retrocedarilor terenurilor din Constanta. El a fost asteptat acasa de Valentina Pelinel, micutul Milan, dar si gemenele Indira…

- Valentina Pelinel a așteptat inca de la inceput ca soțul ei sa fie eliberat. Acum, visul ei s-a indeplinit, iar astazi Cristi Borcea a ieșit zambind din Penitenciarul Jilava și gata sa-și revada familia. Soția lui s-a pregatit intens pentru momentul acesta.

- Valentina Pelinel a devenit mama pentru a doua oara, pe 1 martie, cand a adus pe lume doua fetițe superbe, Indira și Rania. Soția lui Cristi Borcea a publicat abia acum o imagine, in care apare alaturi de gemene și baiețelul ei, Milan. „Familia inseamna totul pentru mine, iar alaturi de ei sunt cel…

- Valentina Pelinel a postat prima fotografie cu cei trei copii ai sai și ai lui Cristi Borcea. Daca pe baiețel, pe Milan, in varsta de 3 ani, l-a prezentat deja publicului, gemenele Indira și Rania se afla pentru prima oara in aceasta ipostaza. Valentina Pelinel, in varsta de 37 de nai, a devenit mamica…