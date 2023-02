Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 16 ani in care linia nu a fost folosita, miercuri a circulat primul tren Campulung la Tisa-Sighetu Marmației, format dintr-o locomotiva și un vagon ale Cailor ferate Ucrainene – Ukralizniția, insa primul tren de proba a dat peste unele „obstacole” pe drum, scrie ClubFeroviar.ro Trenul ucrainean…

- Intr-un videoclip postat de deputata Irina Clempuș-Țințadze, fiica primului ministru al transporturilor din Ucraina, Orest Clempuș, ajuns la 81 de ani, acesta conduce, asistat, garnitura care intra in țara noastra. E prima dupa 17 ani pe la Valea Vișeului, timp in care linia a fost inchisa și refacuta…

- Un raport intocmit de Financial Times arata ca partidul lui Nehammer este pe al treilea loc in sondaje iar calculele electorale ale cancelarului de blocare a aderarii Romaniei la Schengen pentru un caștig politic intern au fost greșite.Mai mult, partidul este acuzat și nerezolvarea problemelor legate…

Un proiect strategic mult așteptat de romani ramane doar pe hartie! Cel puțin pentru moment...

- ​CFR SA și Asocierea RailWorks, formata din SC ARCADA Company (Romania) și SC Alstom Transport SA (Franța) au semnat contractul, in valoare de 1,53 miliarde lei, pentru elaborarea proiectului tehnic și execuția lucrarilor de electrificare și modernizare a infrastructurii și suprastructurii feroviare…

- Ieșit acum la pensie, Florin Patrachioiu in varsta de 71 de ani este considerat un simbol al rezistenței impotriva sistemului, in condițiile in care, in urma cu 23 de ani, Traian Basescu l-a amenințat in direct ca va veni și il va da afara personal, pentru ca incurca socotelile guvernului și strica…

- Un fermier din Arad a hotarat sa iși inchida toate conturile la BCR. Barbatul a luat aceasta decizie dupa ce Austria a blocat aderarea Romaniei la Schengen. Șeful bancii austriece care deține BCR in Romania a venit și cu un mesaj pentru politicieni dupa cele petrecute „Nu exista state membre de mana…

- In organizarea Uniunii Ucrainenilor din Romania (UUR) – filiala Satu Mare și in parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, sambata a avut loc un simpozion de comemorare a victimelor Holodomorului din Ucraina, din anii 1932 – 1933, la care au participat…