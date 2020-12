Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari au intervenit, miercuri seara, la un accident feroviar petrecut pe strada Nordului din localitatea Sangeorgiu de Mureș unde un autoturism a fost lovit de un tren de calatori. "In localitatea Sangeorgiu de Mureș, strada Nordului, trenul de calatori InterRegio 4511 a lovit un autoturism…

- In aceasta seara, pe strada Nordului din Sangeorgiu de Mureș, județul Mureș, a avut loc un grav accident in care un autoturism a fost lovit de un tren de calatori. Trenul de calatori InterRegio 4511 a lovit un autoturism la nivelul de trecere cu calea ferata, conform ISU Mureș. In urma impactului, o…

- In aceasta seara, in zona localitații Coasta Mare, comuna Raciu, județul Mureș, a avut loc un accident rutier in care un autoturism in care se aflau patru adulți și doi copii a ieșit in afara parții carosabile. In urma accidentului au rezultat doua victime de cod galben și patru de cod verde, respectiv…

- Un tanar in varsta de 20 ani, din comuna Banca, județul Vaslui, a murit vineri dupa ce mașina in care se afla s-a izbit de un copac aflat pe marginea șoselei. Detașamentul de pompieri Barlad a intervenit cu o autospeciala de stingere echipata cu modul pentru descarcerare și un echipaj specializat, la…

- Un tanar in varsta de 20 ani, din comuna Banca, județul Vaslui, a murit vineri dupa ce mașina in care se afla s-a izbit de un copac aflat pe marginea șoselei. Detașamentul de pompieri Barlad a intervenit cu o autospeciala de stingere echipata cu modul pentru descarcerare și un echipaj specializat, la…

- Aseara, in jurul orei 20.40, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe DJ 152 A, in afara localitații Band, cu implicarea unui autoturism. Din primele cercetari efectuate, la km. 16+800 m, se pare ca un tanar, de 19 ani, din comuna Band, in timp ce conducea un autoturism,…

- In seara zilei de luni, in jurul orei 21.00, politistii din Baia Sprie au fost sesizati prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe Drumul Județean 184, respectiv strada Cloșca din oras. La fata locului politistii au constatat faptul ca un tanar de 19 ani din Șurdești, a condus…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca traficul este intrerupt pe ambele sensuri pe DN 15 Reghin-Toplița, la kilometrul 131+500 de metri, in apropierea localitații Deda, județul Mureș, dupa ce a avut loc o coliziune intre un autotren și un autoturism. In urma impactului,…