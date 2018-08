Stiri pe aceeasi tema

- Cu sprijinul Grupului Sufletisti in UK si Europa, 40 de copii aflati in evidenta Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu au plecat astazi, 17 august 2018, in tabara la munte. Cei 40 copii, avand varste cuprinse intre 4 si 16 ani, sunt copii aflati in plasament la …

- Asociația Life Education for All iși dorește sa doteze saloanele Spitalului de Copii din Brașov cu aparatura necesara pentru meloterapie. „Pana la sfarșitul anului ne dorim sa dotam și saloanele din Brașov. Costul unui astfel de salon este de 1.200 de lei. Orice ajutor ne-ar fi de folos“, a…

- Copiii și tinerii speciali de la Asociatia „Dai o șansa” Alexandria au efectuat o excursie in județele Prahova și Brașov. In orașul Sinaia se afla Manastirea Sinaia, monument istoric și de cult. Zidita in anul 1695 de marele spatar Mihai Cantacuzino și numita de Dositer, Patriarhul Ierusalimului, Manastirea…

- Fosta prim-divizionara Poli Timisoara a intalnit in al doilea meci test din cantonamentul din Poiana, ASC Olimpic Zarnesti, locul 2 in sezonul trecut din Divizia D Brasov. Partida a fost dominata de alb-violeti, care insa au reusit sa castige doar la limita. The post Greu si cu cei slabi! Poli a invins…

- Planurile de amenajare a Cascadei Tamina din Masivul Piatra Mare nu pot fi pentru moment puse in aplicare din cauza ursilor. De doi ani se asteapta un aviz de mediu care a fost din nou refuzat pe motiv ca zona este un culoar prin care ursii coboara si urca in Postavaru, iar lucrarile ar perturba acest…

- Barbatul in varsta de 43 de ani din Brasov, care in luna martie si-a ucis sotia si cei doi copii, dupa ce i-a injunghiat pe acestia in timp ce dormeau, a avut discernamant scazut in momentul comiterii faptelor, se arata in rezultatul expertizei psihiatrice.

- Timp de trei zile, pe 1, 2 și 3 iunie, la Baza Sportiva Bradu s-a desfașurat competiția ”Cupa Speranțelor” la fotbal, organizata de Clubul Sportiv Real Bradu. La competiție au participat 18 echipe, adica peste 200 de copii, din Bradu, Ramnicu Valcea, Slatina, Brașov, Mioveni, Pitești, Roșiori, Curtea…