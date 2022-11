FOTO. Trei pescari aflați pe braţul Chilia, salvați de Garda de Coastă după ce barca lor a început să se scufunde Trei persoane care erau la pescuit pe bratul Chilia au fost salvate de un echipaj al Garzii de Coasta dupa ce barca in care se aflau a inceput sa ia apa si sa se scufunde. Potrivit Poliției de Frontiera, incidentul a avut loc vineri seara, cand trei turisti, aflati intr-o ambarcatiune pe bratul Chilia, in […] The post FOTO. Trei pescari aflați pe bratul Chilia, salvați de Garda de Coasta dupa ce barca lor a inceput sa se scufunde appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

