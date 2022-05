FOTO: Trasee pregătite de studenții de la Geografie și fanii Codrii Iașilor în pădurea Bârnova Studentii de la Facultatea de Geografie Iasi si comunitatea Codrii Iasilor au pregatit trasee pentru iubitorii de natura. Cei 76 de km au fost impartiti pe mai multe trasee din regiunea Barnova si au fost verificate si incercate de tinerii studenti sau fanii Codrii Iasilor. "La marginea Iasului este un laborator viu, in care studentii pot intelege cum diferite compontente ale ecosistemului (Geologia, fauna, flora, padurea, solul sau activitatea umana) coexista si astfel pot intelege realitati geografice pe care nici o carte nu le poate explica. Din acest motiv, simpla parcurgere a traseului tematic… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sacele avertizeaza populația ca in preajma localitatii urmeaza sa aiba loc trageri de instructie. Acestea vor avea loc in poligonul Grohotis, incepand de astazi, 12 aprilie și pana vineri, 15 aprilie. Exercițiile armate se vor desfașura zilnic intre orele 08:00 – 20:00. „Va aducem la cunoștința…

- Primaria Sacele avertizeaza populația sa nu se panicheze daca zilele urmatoare vor auzi focuri de arma, deoarece este vorba de trageri programate de catre Armati. „Va aducem la cunoștința faptul ca in perioada 12.04-15.04.2022, zilnic intre orele 08:00-20:00, se vor executa trageri de instrucție in…

- O dubla crima s-a produs in nordul Romaniei, in comuna Cristinești din județul Botoșani. Doua femei, in varste de 82 și 53 de ani, au fost ucise in județul Botoșani, in propria locuința. Cele doua victime sunt mama și fiica. Locuința acestora se afla in satul Poiana din comuna Cristinesti, intr-o zona…

- Studenții, masteranzii și doctoranzii din Romania, Republica Moldova și Ucraina se pot inscrie pana pe 9 mai, la Școala de Vara ASTRA din cadrul Festivalului de Film Istorii Rașnov 2022. Intre 19 și 28 august 2022, in cadrul celei de-a 14-a ediții a Festivalului de Film și Istorii Rașnov (FFIR) a carui…

- Deputatul PNL de Maramureș, Florin-Alexandru Alexe afirma ca ministrul Educației a luat o serie de masuri pentru a le asigura accesul la educație elevilor și studenților din Ucraina. Astfel, studenții din Ucraina se pot inscrie la universitațile romanești, iar elevilor și preșcolarilor din țara vecina…

- Intr-un videoclip se prezinta un tanar indian care cere ajutor de la prim-ministrul Narendra Modi și de la guvernul indian, inconjurat de o mulțime de studenți indieni. Aproximativ 700 de studenți indieni nu au reușit sa paraseasca Sumy, Ucraina, dupa ce trupele ruse au invadat țara, a declarat reporterilor…

- Liga Studentilor Universitatii de Vest "Vasile Goldis" (UVVG) Arad se implica in campania de sprijinire a refugiatilor ucraineni si colecteaza lucruri de care acestia au nevoie, lansand si un apel pentru donarea de medicamente, echipamente medicale, saci de dormit, produse de igiena sau pentru bebelusi,…

- Studenți de la Universitatea din Viena au vizitat saptamana trecuta Biserica Romaneasca „La Sf. Inviere”, pentru a cerceta fresca și registrele ei iconografice. Profesoara lor i-a transmis ulterior parintelui paroh un mesaj despre „incredibila bogație” pe care o reprezinta pictura interioara și despre…