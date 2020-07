FOTO Transformările uluitoare prin care trec unii actori - Greu de recunoscut de la un rol la altul Pe lânga avantaje financiare, faima și recunoaștere mondiala, viața de actor presupune și mari sacrificii. Pentru a intra cât mai bine în pielea personajelor interpretate, uneori nu este suficient doar machiajul și avantajul tehnologiei, actorii fiind nevoiți sa-și supuna corpurile unor transformari incredibile.



Christian Bale

Cunoscut fiind ca un barbat care are mare grija de corpul sau, Christian Bale a fost nevoit de-a lungul carierei sa treaca prin mai multe transformari pentru a intra cât mai mult în pielea personajelor interpretate.



Ca exemplu,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul olandez a anuntat vineri ca va da in judecata Rusia la Curtea Europeana a Drepturilor Omului "pentru rolul sau in distrugerea zborului MH17 " al Malaysia Airlines in urma cu sase ani deasupra estului Ucrainei, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters si AFP.

- Se poate muri dintr-o alunita mult mai rau decat dintr-o tumora, spune prof. dr. Olga Simionescu. Olga Simionescu, sefa sectiei de dermatologie a Spitalului Colentina, a vorbit la Marius Tuca Show despre lucrurile care pe fondul epidemiei par sa fi trecut in planul secund, mai exact despre pericolele…

- Actorul britanic Ian Holm, care a jucat in filme precum „Care de foc” si in franciza „Stapanul inelelor”, a murit la varsta de 88 de ani, din cauza unor complicatii provocate de maladia Parkinson de care suferea.

- Atunci cand am primit din partea partenerilor de la Nizami Ganjavi International Center propunerea ca tema pentru video-conferința ”Rolul mediului academic in gestionarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabila in perioada pandemiei”, primul meu gand a fost sa ma indoiesc ca mediul academic se poate implica…

- Catalin Morosanu va juca intr-un film alaturi de prezentatorul de televiziune Dan Negru. Luptatorul de K1 va interpreta rolul unui fost luptator in Afghanistan a carui fetita este rapita. „Moartea din Carpati" a inceput deja cursurile de actorie cu o profesoara. „Am un proiect. Nu e de televiziune,…

- David Arquette isi va relua rolul serifului Dewey Riley in viitorul film care va marca reintoarcerea pe marile ecrane a francizei "Scream", dupa 24 de ani de la prima lansare in cinematografe, relateaza EFE. Actorul a confirmat pe retelele de socializare viitoarea sa participare, subliniind ca este…

- Muzica e o nava, care transporta emoții și amintiri. Rolul artiștilor este acela de a se asigura ca acestea ajung in deplina siguranța și nealterate in sufletele oamenilor. Mihai Campineanu este „comandantul“ navei care poarta numele de Șuie Paparude. Trupa care a editat albumul de debut cu un sfert…

- Nou infiintata U.S. Space Force devine subiect de parodie dupa ce Netflix a anuntat ca va lansa la 29 mai un serial de comedie intitulat chiar "Space Force", cu celebrul comedian Steve Carell in rolul principal, transmite miercuri Space.com. In serial, Steve Carell interpreteaza rolul Generalului…