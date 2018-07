Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anuntat vineri ca pentru anul viitor intentia este de a supune aprobarii Parlamentului ca Romania sa participe in teatrul de operatii din Afganistan cu pana la 800 de militari. "A fost o reuniune in cadrul Summitului NATO dedicata misiunii Resolute…

- Laurentiu Damian, presedintele Uniunii Cineastilor din Romania, a dat startul ”Caravanei Filmului Romanesc” de la Ramnicu Valcea In continuarea Zilelor Ramnicului, luni, 21 mai, in Scuarul Mircea cel Batran, s-a dat startul ”Caravanei Filmului Romanesc – Cartea si Filmul”. Protagonistul deschiderii…

- Florin Ciunterei, militar in rezerva si membru AMVVD, a fost gasit decedat intr o benzinarie din Franta. Potrivit Asociatiei Militarilor Veterani si Veteranilor cu Dizabilitati AMVVD "Sfantul Mare Mucenic Dimitrie Izvoratorul de Mir", Florin Ciunterei a servit Armata Romaniei, cu credinta si devotament,…

- Au crescut considerabil vanzarile de autoturisme ecologice noi. Cu 83,02% in primele patru luni din 2018. Cele mai multe masini electrice au vandut, in Romania, Volkswagen, BMW si Mercedes. In perioada ianuarie-aprilie, au fost vandute 1.003 masini ecologice, fata de 548 in perioada similara din 2017,…

- Romania a inregistrat o crestere cu 4,6% a exporturilor cu produse agroalimentare in anul 2017 fata de 2016, ponderea cea mai mare fiind detinuta de materiile prime, a informat Ministerul Agriculturii.

- Spitalul Județean din Sfantu Gheorghe a gasit o metoda inedita de a promova spalatul pe mani, o campanie susținuta de Organizația Mondiala de Sanatate. Cu ajutorul unor grup de dansatori, Spitalul a promovat un videoclip care a devenit viral pe internet. Spitalul Județean “Fogolyan Kristof” din Sfantu…

- Dupa modelul metropolelor europene și chiar dupa al celor oferit de marile orașe de peste Ocean, giurgiuvenii vor fi supravegheați video zi și noapte. Pe strada, firește, doar in locurile publice, cu ajutorul unui echipament modern de monitorizare care va inregistra tot ce mișca pe arterele, in intersecțiile…