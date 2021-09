FOTO Tragedie de proporții în Peru. Cel puțin 32 de morți după ce un autocar a căzut într-o prăpastie Autobuzul in care se aflau peste 60 de pasageri a ieșit de pe carosabil din motive deocamfdata necunoscute și s-a prabușit intr-o prapastie. Bilanțul inițial de 17 morți a crescut de la un minut la altul, ajungand la 32 de persoane decedate, intre care doi copii. Alte 20 de persoane sunt ranite. Autocarul transporta 63 […] The post FOTO Tragedie de proporții in Peru. Cel puțin 32 de morți dupa ce un autocar a cazut intr-o prapastie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

