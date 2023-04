Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati din Bucuresti au fost prinsi de Politia Locala din Constanta in timp ce vindeau droguri in zona Festivalului Sunwaves din Mamaia. Alți 6 cetațeni straini au fost reținuți de DIICOT pentru trafic de droguri, aceștia avand primite, prin curier, zeci de pastile de stupefinate, pe care se pregateau…

- Doi barbati din Bucuresti au fost prinsi de Politia Locala din Constanta in timp ce vindeau droguri in zona Festivalului Sunwaves din Mamaia, conform news.ro.Iata anunțul Primariei ConstanțaPrimaria Constanta a anuntat printr-un comunicat de presa, ca politistii locali au au depistat in zona Summerland,…

- Centrul Infotrafic anunta, miercuri, ca au fost ridicate restrictiile de circulatie pe podul peste Dunare de la Cernavoda. Incepand de astazi, au fost ridicate restrictiile de circulatie pe podul peste Dunare de la Cernavoda, situat pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, intre kilometrii 156 – 161.…

- Peste 1,3 tone de pește și produse din pește au fost retrase de la vanzare chiar inaintea sarbatorii Floriilor, atunci cand credincioșii ortodocși și greco-catolici care au ținut post au dezlegare la pește. O echipa formata din polițiști, specialiști ANSVSA și lucratori de la Protecția Consumatorului…

- Procurorii DIICOT desfașoara, luni dimineața, zeci de percheziții pentru destructurarea unei rețele de traficanți care vindea droguri consumatorilor din București, inclusiv unor elevi de liceu. Potrivit DIICOT, au loc 23 de perchezitii domiciliare in municipiul București, intr-o cauza avand ca obiect…

- ANAF incearca sa vanda o proprietate a lui Ioan Becali pentru recuperarea unor prejudicii, printre parțile indicate ca ar avea de recuperat bani fiind Departamentul Național Anticorupție și Fiscul. Pentru apartamentul respectiv, situat pe Calea Floreasca din București, ANAF vrea sa obțina 1,16 milioane…

- Politistii au facut, joi dimineata, 12 perchezitii in judetele Dambovita, Arges, Prahova, Constanta, Bacau si in Bucuresti, intr-un dosar de inselaciune in care mai multe persoane sunt suspectate ca au obtinut indemnizatii de la AJPIS Dambovita, pe baza unor documente false prin care se arata ca activitatea…

- Zeci de persoane urmeaza sa fie duse luni la audieri intr-un dosar de trafic de migranti in care au loc 34 de perchezitii in București și in zece judete. Sub pretextul unor livrari de marfa, avand ca destinatie finala state din Uniunea Europeana, ar fi fost facute mai multe transporturi, in scopul trecerii…