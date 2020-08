FOTO. Trafic paralizat pe un drum din Cluj

Mai mulți șoferi blocați în cozi interminabile la ieșirea din Florești spre Gilau au postat imagini pe rețele de socializare, sâmbata la prânz. Situația nu este noua, întrucât în lipsa unei centuri de ocolire, deseori se creeaza ambuteiaje pe drumul care traverseaza comuna vecina.

În lipsa acesteia însa, șoferii apeleaza la alte variante de ocolire a traficului. Una dintre ele este banda de urgențe. &"La ieșirea din Florești, sensul giratoriu. O gramada de nesimțiți care… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

