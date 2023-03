FOTO. Trafic oprit pe DN 17 C, între localităţile Bistriţa şi Năsăud, din cauza poleiului. Zeci de apeluri la 112 Traficul a fost oprit, miercuri dimineața, pe DN 17 C, intre localitatile Bistrita si Nasaud, din cauza poleiului. Mai multe masini au fost blocate in zona, iar internautii reclama ca in zona nu s-a intervenit. Pe grupuri de Facebook sunt distribuite imagini cu masinile blocate, incusiv cu o ambulanta impinsa de mai multe persoane, relateaza […] The post FOTO. Trafic oprit pe DN 17 C, intre localitatile Bistrita si Nasaud, din cauza poleiului. Zeci de apeluri la 112 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este oprit, miercuri dimineața, pe DN 17C, intre localitațile Bistrița și Nasaud, județul Bistrița-Nasaud, din cauza depunerilor de polei. Mai multe mașini sunt blocate.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 17C, intre localitațile Bistrița…

- Șapte persoane, anchetate in dosarul privind traficul de droguri in mai multe licee din București, au fost reținute. Fața de alte trei persoane s-a dispus control judiciar. Autoritațile au reținut, marți, șapte persoane anchetate in dosarul privind traficul de droguri in licee din București, procurorii…

- Compania aeriana Wizz Air și-a suspendat toate zborurile spre și dinspre capitala Republicii Moldova, incepand de la data de 14 martie, conform unui anunț oficial. Decizia a fost luata „ca urmare a evoluțiilor recente din Moldova și a riscului ridicat, dar nu iminent, din spațiul aerian al țarii”. Pe…

- Circulatia trenurilor a fost intrerupta, duminica, in judetul Maramures, dupa ce pe calea ferata au ajuns aluviuni si trunchiuri de copaci. Pana cand sinele au fost eliberate, doua trenuri Regio au stationat, transmite News.ro. Potrivit Prefecturii Maramures, circulatia trenurilor pe sectorul feroviar…

- Traficul rutier este oprit, miercuri seara, pe Autostrada A3, pe sensul București spre Ploiești, in zona localitații Buda, din Prahova, din cauza unui incendiu izbucnit la un camion, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Centrul Infotrafic anunta ca, sambata dimineata, traficul este inchis pe mai multe drumuri si au fost impuse restrictii de tonaj din cauza zapezii viscolite. Toate porturile de la Marea Neagra raman inchise atat pentru transportul maritim, cat si pentru cel fluvial, din cauza vantului puternic. Pompierii…

- Circulatia este complet blocata vineri dupa-amiaza pe DN2 Urziceni – Buzau, din cauza unui TIR care a derapat, in zona localitatii Mihailesti. CNAIR a instituit restrictii de tonaj pe doua drumuri din judetul Buzau. Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, din cauza unui autotren care a…

- Traficul pe sensul Sibiu – Ramnicu Valcea al DN 7 a fost oprit, marti, in zona localitatii Calimanesti, din cauza caderilor de pamant si arbusti de pe versant. ”Din cauza caderilor de pamant si arbusti de pe versant, este oprita deplasarea pe sensul Sibiu – Ramnicu Valcea al DN 7, la kilometrul 199+300…