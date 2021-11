Stiri pe aceeasi tema

- Doua femei, una asistenta in Focșani, iar cealalta ofițer MApN in București au gasit duminica o borseta cu peste 11.500 de lei, documente si alte obiecte de valoare, pe marginea drumului DJ 205J din comuna Fitionesti. Femeile au mers imediat la poliție și au predat bunurile, a informat Inspectoratul…

- Comuna Seica Mica din judetul Sibiu intra in carantina timp de doua saptamani incepand cu data de 13 septembrie, ora 00,00, autoritatile stabilind rute ocolitoare pentru soferi, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat emis, duminica seara, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Sibiu, pe parcursul…

- "Politistii Biroului rutier Ramnicu Valcea au intervenit la un accident rutier petrecut pe DJ 647, comuna Mihaesti. Sunt implicate doua autoturisme conduse de un barbat de 27 de ani, iar celalalt sofer are 39 de ani. Acestia au fost testati cu aparatul etilotest rezultand ca nu au consumat alcool",…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu informeaza astazi ca opt persoane au fost retinute pentru tentativa de omor, lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice, in urma altercatiei de luni dupa-amiaza din parcarea unui mall din Selimbar, in care a fost injunghiat un minor de 12…

- Trei echipaje SMURD si unul de la Ambulanta au intervenit luni seara la un accident rutier produs pe autostrada A1, la km 276, in care ar fi fost implicate patru persoane, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu. "Din primele informatii, accidentul rutier s-a produs…

- Un barbat din judetul Sibiu a furat 13 pauni, in valoare de 10.000 de lei, de la o ferma din municipiul Aiud, profitand de faptul ca volierele in care erau crescuti nu erau asigurate, a informat, sambata, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba. Potrivit unui comunicat transmis, sambata,…

- Un barbat din judetul Sibiu a furat 13 pauni, in valoare de 10.000 de lei, de la o ferma din municipiul Aiud, profitand de faptul ca volierele in care erau crescuti nu erau asigurate, a informat, sambata, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba. Potrivit unui comunicat transmis, sambata,…

- Cinci persoane din judetul Galati au ajuns la spital, dupa ce au fost ranite intr-un accident rutier petrecut in localitatea Tulucesti si in care au fost implicate trei autoturisme, informeaza, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, in urma verificarilor la fata…