FOTO: Tractor în flăcări, într-o localitate mureșeană Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au fost solicitați sa intervina sambata, 26 martie, in jurul orei 18.08, la un incendiu izbucnit la un utilaj agricol din localitatea Voiniceni. "Este vorba despre un tractor care arde generalizat, incendiul s-a propagat și la un lan de porumb, iar in urma acestuia au ars aproximativ 20 … Post-ul FOTO: Tractor in flacari... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

