FOTO: Top 5 cele mai fotografiate lacuri pe INSTAGRAM

- Pe langa Israel, touroperatorul Meshek Wings o sa aduca turiști in Romania și din alte țari ► Meidan Butnaru a adus, pana in prezent, in pozitia actuala de director comercial al touroperatorului israelian Meshek Wings, peste 200.000 de turisti israelieni in Romania, care au cheltuit peste 180 de milioane…

- Prezenta unui urs a fost semnalata, sambata in jurul amiezii, pe partia Clabucet din Predeal, trei patrule cu 9 jandarmi ramanand in zona, in cursul dupa-amiezii, pentru a interveni in caz de...

- Stratul de zapada de pe muntele Semenic se apropie de 40 de centimetri Foto: Arhiva/ captura youtube.com. Stratul de zapada de pe muntele Semenic se apropie de 40 de centimetri. Turistii însa trebuie sa stie ca temperaturile sunt scazute si este extrem de important sa poarte un echipament…

- Turistii care au ales sa petreaca vacanta de Craciun in Maramures au ales satele care detin pensiuni in case vechi, dar si pensiunile situate in vecinatatea domeniilor schiabile, a declarat, marti, pentru AGERPRES, presedintele Asociatiei Nationale de Turism Rural Ecologic si Cultural din Romania -…

- Constantin Budescu, mijlocașul ofensiv de la Astra Giurgiu, recunoscut pentru efectele incredibile pe care le imprima mingii, a acceptat un pariu inedit: poate sa dea gol de la intrarea in vestiar?! Imaginile au fost postate pe Instagramul jucatorului și sunt remarcabile. Budescu, 30 de ani, a dus mingea…

- Un studiu a fost facut pe un esantion reprezentativ la nivel urban de 1.083 respondenti, utilizatori de internet, vârsta peste 18 ani, care au plecat în cel putin o vacanta în ultimele sase luni. România este preferata de 41% dintre românii din mediul urban, pe…

- Important centru financiar mondial, in recesiune pentru prima data in ultimul deceniu. Blocata de proteste de jumatate de an, economia s-a contractat cu 3,2% Hong Kongul a intrat in recesiune, pentru prima oara in ultimul deceniu, in contextul in care este blocat de proteste de peste cinci luni, scrie…

- "Lumea vrea sa vada aceste bogatii ale naturii, oamenii doresc sa vada aceste paduri naturale, paduri care nu au facut obiectul exploatarii forestiere, care se afla asa de sute sau mii de ani. Avem un ecosistem natural bine protejat. Problema este felul in care se face turism in Romania, iar, deocamdata,…