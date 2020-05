Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat, seful DSU, a declarat ca mall-urile din Romania nu vor fi deschise la inceputul lunii iunie. "Asta nu cred ca va fi din data de 1 iunie, dar vom vedea maine ce spun specialiștii. Greu de spus daca de pe 15. Nu vreau sa anticipez pana nu discutam complet in comisie și nu vreau…

- TBI Bank anunța un nou parteneriat prin care ofera clienților o soluție digitala de creditare pentru servicii stomatologice in Clinicile Dentare Dr. Leahu, furnizorul principal de servicii dentare in Romania. Romanii pot accesa acum soluția 100% digitala oferita de TBI Bank pentru a-și trata problemele…

- Ministerul turc al Sanatatii a pregatit directivele referitoare la criteriile de intrare in tara, tratare si externare a pacientilor si insotitorilor lor neinfectati cu coronavirusul de tip nou SARS-CoV-2, a relatat agentia publica turca de stiri Anadolu. Intre cele 31 de state se numara Marea Britanie,…

- Cu o saptamana inainte de anuntata relaxare a restrictiilor de calatorie, romanii par sa ignore prevederile Ordonantelor Militare si au luat cu asalt magazinele, fara a fi foarte atenti la masurile de distantare sociala.

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, spune ca exista sansa ca din 15 mai sa se relaxeze anumite restrictii, insa atrage atentia ca noul coronavirus nu se odihneste.Ministrul de Interne spune ca exista șansa și perspectiva ca din 15 mai sa se relaxeze unele lucruri, pentru ca fiecare iși dorește…

- In vremuri obișnuite, imediat dupa ieșirea din postul Paștelui, respectiv dupa Inviere, incepea sezonul de nunți. Starea de urgența din Romania a schimbat cutumele: se mai pot face nunți, dar doar cu un numar limitat de persoane invitate: opt.Dar romanii nu vor nunți restranse. Libertatea a stat de…

- Domnilor, Am vazut în ultima vreme idei foarte bune din partea mediului de afaceri și inițiative excelente de a promova Made în România. Totuși, insist, nu este corect s-o facem doar la greu, și apoi sa uitam s-o mai facem daca lucrurile revin la normal. Și nu este corect…

- Adelina Chivu se afla in carantina din cauzacoronavirusului, iar acum a dat ultimele detalii despre ceea ce se intampla cuoamenii la Milano. In cadrul unui interviu online acordat Simonei Gherghe, soțiafostului fotbalist a vorbit despre situația critica in care se afla Italia. „Este un sacrificiu minim…