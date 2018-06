Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Pomohaci nu renunta la hainele bisericesti, cel putin asta dovedeste prin fotografiile pe care le posteaza pe retelele de socializare. Recent, fostul preot a publicat doua fotografii in care apare alaturi de o maica.

- Vladimir Draghia a petrecut cinci luni in Republica Dominicana, de unde s-a intors cu marele premiu in valorea de 100.000 de euro. A stat departe de fiica sa, Zora, iar acum este decis sa recupereze perioada in care a stat departe de micuța. Recent, pe contul personal de socializare, fostul concurent…

- Calin Geambașu a vorbit despre relația tatalui sau cu Doina Spataru. Artistul a facut dezvaluiri neașteptate in cadrul unui interviu pentru Antena 3. Acesta și-a confruntat parintele, insa nu a primit un raspuns concret. Calin spune ca are in posesie niște inregistrari, care vor dovedi adevarul despre…

- Foarte mulți oameni s-au intrebat de-a lungul timpului de la cine moștenește Bianca Dragușanu frumusețea. Ei bine, nu e greu sa iți dai seama! Mama ei se menține foarte bine in forma! Recent, cele doua alaturi de micuța Sofia au ieșit in oraș.

- Surse apropiate lui Markle au confirmat ca actrita va opta pentru o alta tinuta la receptia de seara, diferita de rochia de la ceremonia religioasa. Cea de zi va fi mai formala, in stil traditional, iar cea de seara, eleganta si sofisticata. Mireasa isi doreste ca la petrecere sa surprinda pe toata…

- Chiar și așa, lumea a fost mirata. Toata lumea. Copiii lui Krakso, spre exemplu, l-au intrebat mai intai cine va moșteni averea. Citeste si Diferentele dintre a fi indragostita si a iubi cu adevarat. Cum iti poti da seama in 4 pasi Actorul i-a liniștit și pe aceștia și pe alți critici,…

- Fostul președinte american, George W. Bush, se bucura de viața mai ceva ca in anii tinereții! Recent, acesta a fost surprins dansand la nunta unuia dintre nepoții sai, iar momentul a devenit viral pe internet.