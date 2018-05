Stiri pe aceeasi tema

- O intamplare ciudata i-a pus pe jar pe locuitorii unui orasel din SUA. Sute de grauri au cazut din cer si au umplut aleile unui cartier. Cele mai multe dintre pasari erau moarte, spun speriati localnicii

- Superstițiile legate de numarul 13 merg atât de departe în unele cazuri, încât exista strazi a caror numerotare sare peste el și cladiri care nu conțin acest etaj, el fiind notat fie &"12 prim&", fie

- Familia unui cantaret de muzica populara din Arad trece prin momente grele. Cosmin, fiul lui Lele Craciunescu, a murit la varsta de doar 36 de ani din cauza unei boli incurabile, scrie antena3.ro.Cosmin Craciunescu era angajat la Primaria Lipova, dar muzica era marea lui pasiune. Apropiatii si rudele…

- Aldi Rizal, un baiețel din Indonezia, a devenit cunoscut in intreaga lume dupa ce a aparut in presa. Micuțul fuma chiar și 40 de țigari in fiecare zi, la varsta de 2 ani. Acesta are acum 10 ani și a reușit, in sfarșit, sa renunțe la fumat. Problema este ca Aldi Rizal a devenit dependent […] The post…

- Fostul international Ionut Lupescu, care si-a anuntat candidatura pentru functia de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal (FRF), sustine ca principalul sau obiectiv la conducerea FRF este sa uneasca lumea fotbalului. El a declarat, vineri, la Botosani, la finalul unei intrevederi pe care a avut-o…