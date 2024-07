Stiri pe aceeasi tema

- Județul Dambovița este intrat oficial pe traseul Turului de Ciclism al Romaniei, care se va desfașura in perioada 14-18 august 2024. Competiția va avea 5 etape și acopera traseul Deva- Alba Iulia- Paltiniș- Sibiu-Targoviște- București. Etapa a patra se va derula pe 17 august pe traseul: Targoviște…

- Competiția de tradiție Marșul Factorilor Poștali și-a stabilit caștigatorii la nivelul județului Dambovița. Competiția organizata pe doua categorii: feminin și masculin a avut loc la Targoviște. La categoria feminin distanța parcursa a fost de 3000 de metri. Cele mai rapide au fost Locul I: Ștefan…

- – Marii Maeștri ai șahului internațional, prezenți la București pentru competiția Superbet Chess Classic Romania 2024, au deschis miercuri, 26 iunie a.c., prima runda de confruntari a etapei de la București. Printre cei 10 jucatori se afla și Bogdan Deac (locul 42 mondial, a primit un wild-card pentru…

- In perioada 8-9 iunie la București s-a desfașurat Campionatului Național de Atletism etapa a 2. Competiția s-a desfașurat pentru cateopriile U 18 și U 16 pe stadionul de Tineretului „Iolanda Balaș Soter” și s-a bucurat de participarea a 289 de atleți din partea a 79 de cluburi. Clubul Sportiv Municipal…

- Marți, 4 iunie, pe stadionul comunal din Aninoasa, s-a desfașurat etapa județeana a concursului cercurilor tehnico-aplicative de elevi „Prietenii Pompierilor” – ediția 2024. Concursul cu tematica specifica serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta are caracter educativ, tehnico-aplicativ…

- Etapa județeana a concursului „CU VIAȚA MEA APAR VIAȚA”, s-a stabilit podiumul, in sala de sport a Liceul Tehnologic ”Spiru Haret” Targoviște din Municipiul Targoviște, s-a desfașurat etapa județeana, pentru categoriile liceu și gimnaziu. Competiția a fost organizata de Inspectoratul Școlar Județean…

- Sambata, 18 mai 2024, a avut loc etapa interjudețeana de minibaschet mixt clasele III-IV ”Cupa Campionii Viitorului” ediția I (fosta Olimpiada Naționala a Sportului Școlar de minibaschet mixt cls III-IV). Competitia a fost organizata la Sala Polivalenta din Moșnița Noua de catre Clubul Sportiv Școlar…

- La invitația Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Consiliul Județean Maramureș a elaborat documentele de candidatura in vederea inscrierii satului Breb in cadrul competiției Best Tourism Villages 2024, organizata sub egida Organizației Mondiale a Turismului. Competiția constituie…