Stiri pe aceeasi tema

- Respectul reciproc in cadrul unei relații este unul dintre pionii principali ai susținerii acesteia pe termen cat mai lung. Daca avem parte de aprecierea partenerului de viața, de iubirea și loialitatea acestuia, ne putem considera niște oameni norocoși. Acest test te va ajuta sa ințelegi daca partenerul…

- Pentru unii oameni, acel „Da” din ziua casatoriei poate dainui pentru totdeauna, in timp ce alții iși parasesc partenerul de viața dupa zeci de ani de casnicie sau chiar dupa cateva zile. Dragostea este perceputa in mii de feluri, iar numai cel care iubește cu adevarat ramane fidel o viața intreaga.

- Oare cați oameni se intreaba ce destin vor avea? In cele mai nepotrivite momente din viața noastra suntem tentați sa dam vina pe destin și chiar avem impresia uneori ca nu ne regasim in nimic din ceea ce se intampla in viața noastra.

- Daca ai ales... Imaginea 1 Trezirea ta spirituala incepe sa paleasca. Incearca sa nu treci pe langa oportunitatile pe care ti le ofera viata pentru a te dezvolta si a deveni o persoana mai buna. Trebuie sa adopti o gandire lipsita de egoism. Modul in care privesti acum viata te impiedica…

- MESAJE DE FLORII: Cele mai frumoase FELICITARI DE FLORII MESAJE DE FLORII. Crestinii sarbatoresc de Florii atat intrarea lui Iisus in Ierusalim, cat si pe cei care poarta nume de flori. Anul aceasta, pregateste-te din timp si cauta cele mai frumoase mesaje de Florii. Surprinde persoanele dragi din…

- Testul zilei. Alege o culoare ca sa-ti spun cum o sa iti mearga in viata! O sa fii surprins cat e de real! ROSU Culoare a pasiunii si a iubirii, este stimulanta si absoarbe energia oamenilor cu care intri in contact, scrie libertatea.ro. Daca te imbraci in rosu, vei fi observat (a) repede, iar cei din…

- Kate Middleton urmeaza sa aduca pe lume cel de-al treilea copil. Deși mai are o luna pana la naștere, Ducesa de Cambridge a pus capat aparițiilor publice. Kate și soțul ei, printul William, au participat saptamana aceasta la mai multe evenimente pentru a celebra Commonwealth. Pentru ea, aceste apariții…