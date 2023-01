Stiri pe aceeasi tema

- „Am traversat, impreuna, unul dintre cei mai grei ani din ultima vreme. Anul care ne-a pus gospodariile și economia sub povara unei crize dificile”, spune premierul Nicolae Ciuca in mesajul de Anul Nou. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Polițiștii și membrii Garzii Naționale au mers miercuri din ușa in ușa pentru a-i verifica pe locuitorii din unele cartiere din Buffalo, in urma viscolului de Craciun care a dus la formarea unui strat de zapada de 140 de centimetri in cel de-al doilea oraș ca marime din statul New York. Fii…

- Aproape 200 de panouri noi din cristale Waterford au fost instalate pe celebrul glob care marcheaza Anul Nou in Times Square din New York ca parte din pregatirile pentru festivitatile de sambata, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Mai multe persoane au murit si altele au fost ranite, intr-un schimb de focuri care a avut loc intr-un magazin Walmart din Virginia, transmite CNN, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- O furtuna de zapada cu tunete si fulgere, versiunea rara pe timp de iarna a unei furtuni obisnuite primavara si vara, s-a inregistrat joi seara la Buffalo, in vestul statului New York, care se afla sub avertizarea unui episod extraordinar de iarna, relateaza CNN, potrivit News.ro. Fii la curent…

- Cel putin 19 persoane au murit sambata si alte sase au fost ranite cand microbuzul lor s-a rasturnat pe un drum din nordul Deltei Nilului din Egipt, a anuntat Ministerul egiptean al Sanatatii, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cel putin 38 de persoane au fost ranite sambata intr-un incendiu la New York, care ar fi putut izbucni de la o baterie litiu-ion, precum cele care se gasesc la trotinetele electrice, au declarat oficiali pentru mass-media americane, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cel putin doua persoane au fost ucise, iar altele au fost ranite in urma unui atac armat produs intr-un liceu din orasul american St. Louis, in statul Missouri, iar autorul atacului a murit in schimburile de focuri cu politia, informeaza postul de televiziune NBC News, potrivit Mediafax. Fii…