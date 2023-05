Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul american al Internetului si concurentul sau american Microsoft s-au lansat intr-o cursa a desfasurarii IA generative, care suscita valuri de entuziasm si de ingrijorare dupa succesul inregistrat de ChatGPT.

- Miscarea vine pe masura ce aplicatiile de inteligenta artificiala (AI) precum ChatGPT castiga rapid in popularitate, evidentiind o tehnologie care ar putea schimba modul in care opereaza intreprinderile si societatea. Gigantul tehnologic isi va indeparta serviciul de "cele 10 linkuri albastre", care…

- Cei de la Google nu au mai avut rabdare pana la Google I/O si au confirmat existenta si iminenta lansare a smartphone-ului pliabil Pixel Fold printr-o scurta filmare.Cu mai putin de o saptamana inainte de evenimentul Google I/O, unde ar urma sa fie prezentat oficial primul smartphone pliabil al companiei,…

- Companiile impreuna au prezentat un proiect cu specificatii, care vor solicita tuturor dispozitivelor cu functie de urmarire a locatiei Bluetooth sa alerteze utilizatorii cu privire la orice urmarire neautorizata, atat pe dispozitivele iOS, cat si pe cele Android. Feedback-ul producatorilor de dispozitive,…

- Cel mai important eveniment anual organizat de Google va avea loc in prima parte a lunii mai, anunta gigantul american. Google a anuntat ca editia din acest an a conferintei I/O va avea loc pe 10 mai si va avea loc in Amfiteatrul Shoreline din Mountain View. Conform companiei americane,…

Google a anuntat ca editia din acest an a conferintei I/O va avea loc pe 10 mai si va avea loc in Amfiteatrul Shoreline din Mountain View. Conform companiei americane, va exista o prezenta limitata la fata locului, iar toate prezentarile si demonstratiile vor fi disponibile, ca de obicei, online.

- WhatsApp anunța introducerea unor noi functii mult asteptate de utilizatorii aplicației. Este vorba despre un nou tip de status care permite mesajelor vocale de pana la 30 de secunde sa ramana postate timp de pana la 24 de ore. Pentru a inregistra note vocale, utilizatorii trebuie doar sa atinga pictograma…