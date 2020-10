Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid a invins FC Barcelona cu scorul de 1-3, golul al doilea al madrilenilor fiind marcat dintr-un penalty controversat. Clement Lenglet (25 de ani) l-a tras de tricou pe Sergio Ramos (34 de ani) in interiorul careului, iar centralul a dictat lovitura de la 11 metri dupa ce a consultat VAR-ul.…

- Hervin Ongenda (25 de ani) a ratat un penalty in meciul dintre Gaz Metan Mediaș și FC Botoșani, dupa ce medieșenii au pus la boxe un sunet asemanator huduielilor suporterilor. In minutul 55 al partidei de la Mediaș, FC Botoșani a primit un penalty dupa ce Baco l-a faultat in careu pe Mihai Roman. Hervin…

- La scorul de 2-2, Radu Petrescu a dictat un penalty inexistent pentru FCSB in meciul cu Dinamo, transformat de Florin Tanase. Vezi AICI toate detaliile despre meciul FCSB - Dinamo In minutul 75, Isma Lopez l-a deposedat in careu pe Dennis Man. Din primele imagini, nu se poate observa un contact intre…

- Costin Ștucan il are invitat la GSP Live, azi, de la 09:01, pe unul dintre cei mai buni antrenori din acest an, Marius Croitoru. Tehnicianul celor de la FC Botoșani va discuta, alaturi de Costin Ștucan, despre meciurile naționalei, care debuteaza astazi in Liga Națiunilor, acasa, cu Irlanda de Nord,…

- Remus Dinu vine cu o noua emisiune marca GSP LIVE, joi dimineața, de la 09:01. Invitați vor fi Narcis Raducan, fost oficial la FCSB, și Adrian Ropotan, campion cu Dinamo in 2007. Cei trei vor discuta despre meciul CFR-ului din Champions League, numirea lui Cosmin Contra la carma lui Dinamo, dar și despre…