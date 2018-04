Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea, soțul ei, Tavi Clonda și fiica lor, Victoria, au petrecut de Paște in aer liber, alaturi de cele mai importante persoane din viața lor. In luna septembrie a anului trecut, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea a devenit mamica pentru prima oara , aducand pe lume o fetița care…

- Vedeta TV Gabriela Cristea a scos la iveala un amanunt necunoscut despre ce s-a petrecut chiar cand l-a cunoscut pe Tavi Clonda, cel care i-a devenit soț. ea a marturisit ca a avut un cuvant greu de spus. Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea, care a fost la un pas de moarte in urma cu cațiva…

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda se pregatesc intens pentru marele eveniment din viata lor. Pana la botezul micutei Victoria ii desparte cateva zile, iar reporterul Antena Stars a stat pe urmele lor si a aflat toate secretele petrecerii.

- Este zi de sarbatoare in familia Gabrielei Cristea si a lui Tavi Clonda. Fiica lor, Victoria, a spus prima propozitie in limba engleza, iar ei au filmat totul si au postat imaginile pe retelele de socializare.

- Gabriela Cristea a marturisit cat de greu i-a fost sa slabeasca dupa ce a adus-o pe lume pe fiica ei. Vedeta a detaliat și care este regimul cu care vrea sa-și recapete silueta de altadata. Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea a devenit mamica pentru prima oara in luna septembrie a anului…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda se pregatesc intens pentru botezul fiicei lor, Victoria. Muzicianul a dat toate detaliile despre marele eveniment care urmeaza sa aiba loc in viața lor. In luna septembrie a anului trecut, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea a devenit mamica pentru prima oara…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au stabilit data cand fiica lor, Victoria, va fi botezata. Pe 14 aprilie. Artistul este mulțumit ca, in sfarșit, poate trimite invitațiile. Soțul brunetei a dezvaluit in ce stadiu se afla pregatirile pentru marele eveniment. „Am stabilit data pe 14 aprilie. Am inceput…

- Gabriela Cristea a fost atacata de un internaut, dupa o postare pe care a facut-o vedeta. Ea ieșise la plimbare, in parc, alaturi de soțul ei, Tavi Clonda, și de fetița lor, Victoria. „Ea este Victoria. Suntem toata gasca si ne bucuram de vremea de afara”, a spus Tavi Clonda. „Lumea de aici ne cunoaste,…