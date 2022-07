Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni au urcat si in acest an pe Muntele Gaina la Targul de Fete, cea mai mare si cea mai cunoscuta sarbatoare populara din Romania in aer liber. Targul are o vechime de sute de ani si este organizat anual in cea mai apropiata duminica de sarbatoarea Sfantului Ilie (20 iulie).

- Targul de Fete, cea mai mare și cea mai cunoscuta sarbatoare populara din Romania, va avea loc in perioada 16 – 17 iulie 2022 și va cuprinde un program cultural-artistic divers cu concerte de folclor și muzica ușoara, petreceri in aer liber, proiecții de filme etnografice și un targ al meșterilor populari.…

- 16-17 iulie| Targul de Fete de pe Muntele Gaina: Cea mai mare și cea mai cunoscuta sarbatoare populara a romanilor pastrata de sute de ani in județul Alba 16-17 iulie| Targul de Fete de pe Muntele Gaina: Cea mai mare și cea mai cunoscuta sarbatoare populara a romanilor pastrata de sute de ani in județul…

- Sarbatoarea de pe Muntele Gaina a fost timp de secole unul dintre cele mai importante evenimente din viata moților. Evenimentul este programat si in acest an, in weekend-ul 16 – 17 iulie 2022. In urma cu aproape 60 de ani, „Targul de Fete” avea sa aiba o participarea uriasa: peste 100.000 de persoane.…

- Sarbatoarea de pe Muntele Gaina a fost timp de secole unul dintre cele mai importante evenimente din viata locuitorilor Tarii Motilor. Evenimentul este programat si in acest an, in weekend-ul 16 - 17 iulie 2022. In urma cu aproape 60 de ani, „Targul de Fete” avea sa aiba o participarea uriasa: peste…

- PROGRAM Targul de Fete de pe Muntele Gaina, cea mai mare sarbatoare populara a romanilor, pastrata de sute de ani in județul Alba Targul de Fete, cea mai mare și cea mai cunoscuta sarbatoare populara din Romania, va avea loc in perioada 16-17 iulie 2022. Va cuprinde un program cultural-artistic divers…

- Totul despre Targul de Fete de la Muntele Gaina din 16-17 iulie 2022. Informații despre drum, cazare, vreme, program și pregatiri Autoritațile fac ultimele pregatiri pentru Targul de Fete de la Muntele Gaina, care va avea loc in perioada 16-17 iulie. La sediul Primariei Avram Iancu a avut loc o intalnire…

- Președintele rus Vladimir Putin a participat la slujba de Inviere la Catedrala Hristos Mantuitorul din Moscova, potrivit Kremlinului. Putin a transmis un mesaj in care vorbește despre „inaltele idealuri și valori morale” care ii unesc pe creștinii ortodocși și despre „sentimentele luminoase” și „credința…