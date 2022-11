FOTO Tancurile franceze Leclerc au ajuns la Grupul de Luptă NATO de la Cincu O companie de tancuri franceze Leclerc a ajuns la Grupul de lupta NATO dislocat in Cincu. Noul convoi cu blindate franceze a ajuns la Grupul de lupta NATO din Romania pentru a intari postura de aparare aliata pe flancul estic. Cel de-al doilea convoi cu tehnica militara franceza constand intr-o companie de tancuri Leclerc a ajuns pe calea ferata in gara Voila, județul Brașov, miercuri, 16 noiembrie, anunța Ministerul Apararii Naționale ( MApN ). MissionAigle a recepționat tancurile Leclerc la Voila. In total, armata Franceza a adus 13 tancuri Leclerc in Romania. Tehnica militara a intrat in țara… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

