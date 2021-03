FOTO – Tânără rănită grav de un autoturism, în Florești O tanara din județul Brașov a fost grav ranita de un autoturism. Aceasta a fost accidentata in localitatea clujeana Florești, dupa ce a incercat sa traverseze DN1 E60, pe trecerea de pietoni. Semaforul pentru pietoni era roșu, iar la șoferi verde. Accidentul s-a produs joi dupa-masa, la o ora de varf. Traficul a fost serios afectat. „Un conducator auto de 32 de ani, din Cluj-Napoca, care se deplasa pe DN1 E60 din direcția Gilau spre Cluj-Napoca, a surprins și accidentat o tanara de 23 de ani, din județul Brașov, angajata in traversarea strazii. Tanara a fost transportata la o unitate medicala… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

