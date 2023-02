Stiri pe aceeasi tema

- O tanara in varsta de 21 d4e ani a fost grav ranita intr-un accident pe partia de schi Vartop-Arieseni. Fata se afla intr-un ATV. Ea a fost transportata cu un elicopter SMURD la Unitatea de Primiri Urgente Oradea, a informat, duminica, Salvamont Alba.

- Fostul șef al ISU Hunedoara, Viorel Demean, s-ar fi impușcat accidental in piept, in timp ce se afla acasa. Soția lui a sunat la 112 sa ceara ajutor. Colonelul Viorel Demean, in varsta de 47 de ani, trecut in rezerva la sfarșitul lunii trecute, a ajuns la spital in stare grava, dupa ce s-ar fi […] The…

- O adolescenta de 16 ani din Galati a ajuns in stare grava la spital, vineri, dupa ce ar fi consumat substante interzise si a fost gasita inconstienta in toaleta liceului unde invata. Medicii au decis sa o transfere la Bucuresti, fata intrand in coma. Vineri dimineata, o eleva de 16 ani de la Liceul…

- Salvamontiștii din Sighetu Marmației au recuperat, in noaptea de miercuri spre joi, patru cetațeni ucraineani. Aceștia se aflau la cota 1400, in Munții Maramureșului, și la momentul sosirii salvatorilor doi dintre ei erau in șoc hipotermic. Unul dintre cei patru cetateni ucraineni recuperati din Munti…

- Salvamontiștii din Sighetu Marmației au recuperat, in noaptea de miercuri spre joi, patru cetațeni ucraineani. Aceștia se aflau la cota 1400, in Munții Maramureșului și la momentul sosirii salvatorilor doi dintre ei erau in șoc hipotermic. Unul dintre cei patru cetateni ucraineni recuperati din Munti…

- Patru oameni au fost raniți in urma unei explozii produse in cursul nopții intr-un bloc din Suceava. Trei raniți au fost duși la Unitatea de Primiri Urgente Suceava, unul dintre ei fiind in stare grava. Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, a declarat ca o patra victima, care initial plecase…

- Trei oameni au fost raniți in urma unei explozii produse in cursul nopții intr-un bloc din Suceava. Cei trei raniți au fost duși la Unitatea de Primiri Urgente Suceava, unul dintre ei fiind in stare grava. Pompierii spun ca deflagrația nu a fost urmata de un incendiu, insa a fost destul de puternica…