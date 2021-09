Stiri pe aceeasi tema

- La data de 17 august, in jurul orei 17.10, Secția 9 Poliție Rurala Turda a fost sesizata prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca, pe DJ 107N a avut loc un impact intre doua autoturisme, din care au rezultat doar pagube materiale. In baza sesizarii, polițiștii s-au deplasat la fața locului, identificand,…

- Un șofer beat, fara permis de conducere și cu numere false la mașina, a ieșit de pe șosea și s-a rasturnat cu autoturismul pe un teren de fotbal din județul Galați. Șoferul a fugit, in timp ce doi adolescenți, aflați in mașina, au ajuns la spital, noteaza mediafax. Incidentul a avut loc luni…

- Precipitații de 223 l/mp s-au inregistrat intr-un interval de 5 ore, in cursul serii trecute, la stația hidrometrica Ocoliș de pe Valea Ierii. Pana in cursul dimineții, au mai cazut, in același loc, inca 25 l/mp (total: 250 l/mp). In urma ploilor torențiale, de tip flash-flood, precum și a scurgerilor…

- A fost cod roșu dublu, de vreme rea și inundații joi dupa-amiaza in mai multe localitați rurale din județul Cluj, din zona muntoasa. Șuvoaiele au navalit in scurt timp și au creat probleme. ANM a dat cod roșu la Iara, Savadisla, Maguri-Racatau, Baișoara, Ciurila și Valea Ierii, pana la ora 18. A fost…

- A fost cod roșu dublu, de vreme rea și inundații joi dupa-amiaza in mai multe localitați rurale din județul Cluj, din zona muntoasa. Șuvoaiele au navalit in scurt timp și au creat probleme. ANM a dat cod roșu la Iara, Savadisla, Maguri-Racatau, Baișoara, Ciurila și Valea Ierii, pana la ora 18. A fost…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Cluj a anunțat ca au fost trimise mesaje RO-Alert în cinci comune din județul Cluj de Institutul Național de Hidrolofie și Gospodarie a Apelor. Un cod roșu de inundații a fost emis în…

- Potrivit meteorologilor, pana la ora 17:50, respectiv 18:00, in judetul Alba (zona de munte, la peste 1.800 de metri altitudine, si in localitatile Posaga si Ocolis) si in judetul Cluj (la peste 1.800 de metri altitudine si in Iara, Savadisla, Maguri-Racatau, Baisoara, Ciurila si Valea Ierii) se vor…

- Un barbat in varsta de 40 de ani a murit, joi dupa masa, la Gherla. Aflat la volanul unui autoturism, barbatul a ignorat semnalele acustice și luminoase de la nivelul unei treceri peste calea ferata. Un tren a lovit in plin mașina. O autospeciala și trei echipaje SAJ au fost alertate in jurul orei 14.20…