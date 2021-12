(FOTO) Tânăr rănit într-un accident la Potârnichești. Cum s-a întâmplat In aceasta seara, traficul a fost dirijat pe DN2E85, la ieșire din Potarnichești, in urma unui accident soldat cu un ranit. „Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre un autoturism condus pe direcția Buzau catre Ramnicu Sarat, de un șofer buzoian de 33 de ani și autoutilitara care il preceda, la volanul careia se afla un conducator auto de 49 de ani, din Cochirleanca.Accidentul s-a soldat cu ranirea șoferului buzoian, care a fost preluat de ambulanța și transportat la spital pentru ingrijiri de specialitate. In cauza se va intocmi dosar penal iar polițiștii… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

