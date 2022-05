Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus, Vladimir Putin, prezideaza, la Moscova, o ampla desfașurare de trupe și tehnica militara de „Ziua Victoriei”, care marcheaza victoria Uniunii Sovietice in fata Germaniei Naziste, in Al Doilea Razboi Mondial. Agenția rusa TASS a difuzat in urma cu puțin timp imagini care surprind ultimele…

- Ucraina a avut ajutor din partea Statelor Unite cand a tintit, cu succes, cu rachete de croaziera pretioasa nava de razboi a Rusiei, Moskva, luna trecuta, afirma surse citate de CNN. Crucișatorul Moskva s-a scufundat pe 14 aprilie, dupa ce a fost lovita de doua rachete ucrainene – un eșec militar de…

- Ziua 51 a razboiului declanșat de Rusia in Ucraina incepe cu o victorie simbolica a Ucrainei. Crucisatorul Moskva s-a scufundat. Este cea mai mare pierdere navala suferita de Rusia de la Al Doilea Razboi Mondial. Rușii au confirmat scufundarea navei, insa au susținut ca de vina a fost ”marea furtunoasa”.…

- Rusia a decis sa expulzeze diplomati americani in replica la expulzarea de catre SUA a 12 membri ai misiunii diplomatice ruse la ONU, a informat miercuri MAE de la Moscova, transmite AFP. „La 23 martie, o nota cu lista diplomatilor americani declarati personae non gratae a fost remisa responsabilului…

- Aproximativ 925 de civili au fost ucisi si 1.496 au fost raniti in Ucraina de cand tara a fost invadata de Rusia, a anuntat Biroul ONU pentru drepturile omului (OHCHR), citat de The Guardian. Printre cei decedati se numara 11 fete, 25 de baieti si inca 39 copii despre care nu se stie daca erau […] The…

- Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului a anunțat, luni, ca cel puțin 1.207 de civili au fost uciși sau raniți in Ucraina de la inceputul invaziei rusești. Consilierul președintelui Zelenski, Mihai Podoliak, a acuzat Rusia ca a distrus peste 200 de școli, 34 de spitale și peste 1.500 de cladiri…

- Diplomatii americani ramasi in Ucraina au fost mutati in Polonia din motive de securitate, a anuntat secretarul de Stat american Antony Blinken, dupa ce Rusia a anuntat ca trimite trupe in regiunile separatiste proruse din Donbas, in estul Ucrainei, relateaza AFP. ”Din motive de securitate, personalul…