- Afirmația potrivit careia “Sanatatea este cea mai prețioasa bogație (avuție) a omului”, nu poate fi contestata de nimeni, ea constituind un real și absolut adevar. Astfel, putem trage concluzia ca alaturi de celelalte domenii de activitate (economie, cultura și arta, educație –invațamant etc), problema…

- Cu aproape doua saptamani inainte de inceperea noului an scolar, toate instituțiile de invațamant din județ au posturile de conducere ocupate. Inspectoratul Scolar a afisat lista celor care au promovat probele organizate saptamana trecuta cu scopul detasarii in interesul invațamantului pe posturile…

- SCM Gloria a inceput cu o victorie seria meciurilor amicale din aceasta pauza competitionala. Miercuri dupa-amiaza, fotbalistii din Crang au intalnit in deplasare tot o divizionara terta, Flacara Moreni, de care au dispus cu scorul de 2-0 (2-0). Elevii lui George Timis si Vasile Tudose au marcat ambele…

- Incepand de luni, Inspectoratul Scolar Judetean Buzau a revenit la vechea conducere. Asa cum era de asteptat, Florina Stoian, Nela Wamsiedel si Daniela Palcau au fost repuse pe functiile de conducere pe care le-au detinut inainte de demitere, dupa ce au castigat ambele procese cu Ministerul Educatiei.…

- Pentru cei nascuti dupa 1990, cu greu poate fi crezut ca a existat viata si inainte de Facebook. Vacante fara selfieuri pe plaja, fara checkinuri de pe terasele de fite sau din club sunt amanunte care descriu o imagine desprinsa dintr-o lume preistorica. Si totusi, vacantele din perioada Romaniei comuniste…

- In timp ce mii de mame iși doresc un bebeluș, unii parinți „uita” in patuțuri de spital micuți sanatoși și nevinovați, care ar avea dreptul la o familie. Anul acesta, 19 copilași au fost abandonați in Secția Pediatrie a Spitalului Județean sau la Maternitatea buzoiana, și au nevoie ajutor. Pentru aceștia,…

- Sectia de Pediatrie a Spitalului Judetean si-a schimbat patuturile vechi de peste trei decenii, gratie unei sponsorizari de circa 70.000 lei, primitia din partea firmei buzoiene Eximprod. Joi, 21, iunie a sosit prima de 17 paturi, urmand ca cea de-a doua transa sa fie livrata saptamana viitoare. Sponsorizarea…

- Nu departe de forfota strazii si de canicula de dupa-amiaza, Galeriile de Arta „Ion Andreescu” de pe Bulevardul N. Balcescu le-a oferit buzoienilor, miercuri, 20 iunie, ocazia de a poposi intr-o adevarata oaza de frumos. Prilejul a fost oferit de vernisajul expozitiei „Sentimente” a artistului brasovean…