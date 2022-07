Bilant IGSU: Peste 300 de hectare au luat foc in ultimele 24 ore

De asemenea, in ultimele 24 de ore, pe timpul misiunilor desfasurate, pompierii au salvat 8 persoane aflate in dificultate.Pompierii salvatori au gestionat, la nivel national, in cursul zilei de miercuri, 6 iunie, 1.617 situatii de urgenta, 133 dintre acestea fiind pentru… [citeste mai departe]