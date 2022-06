Astazi, sute de copii au vizitat Casa Alba și au avut parte de mai multe surprize pregatite de responsabilii Prefecturii. Unii dintre vizitatori au avut ocazia sa fie prefecți și subprefecți, dar și jurnaliști, in cadrul unor conferințe de presa unde au facut schimb de roluri. „Ne bucuram ca ne-ați ales de ziua voastra! Va mulțumim ca ne-ați vizitat in numar atat de mare! Dragi copii, fiți sanatoși! Fiți fericiți! Urmați-va visul! Nu renunțați nicidecum la dorințele voastre!S-aveți o copilarie pictata in culorile curcubeului! Nimeni sa nu va umbreasca zambetul! La mulți ani, suflete calde și bune!…