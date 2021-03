Stiri pe aceeasi tema

- Suporterii U Cluj au pus un banner incendiar pe stadionul Cluj Arena, in care il acuza pe managerul echipei, consilierul local Radu Constantea, ca este marioneta lui Vasile Dincu. "Conducatorii, marionetele lui Dincu! Echipa condusa politic de zeci de ani. Cat sa mai suportam noi circul? Visurile noastre…

- Suporterii echipei de fotbal Dinamo Bucuresti au anuntat, joi, pe Facebook, perfectarea unui meci amical cu vicecampioana Ucrainei, Dinamo Kiev, formatia antrenata de Mircea Lucescu, fost jucator si antrenor al echipei din Soseaua Stefan cel Mare. ''Campania DDB pentru licenta…

- Ceata a impiedicat reluare partidei din care s-au scurs 68 de minute, luni seara. Drept urmare, meciul va fi reprogramat, urmand sa inceapa din primul minut. Decizia i-a scos din sarite pe moldoveni.

- Rareș Sburlea este, incepand de astazi, noul jucator al Universitații Cluj, formație aflata in Liga a 2-a, unul dintre cluburile de tradiție ale fotbalului romanesc. Capitanul echipei ACS Kids Tampa in turul acestui sezon de Liga a 3-a, Sburlea a fost cedat sub forma de imprumut, cu opțiune de transfer…

- Senatorul PSD de Neamt Razvan Cuc a declarat, miercuri, ca decizia Ministerului Economiei de a sista finantarea promovarii exporturilor si a ajutorului de minimis este un "sabotaj" la adresa economiei romanesti, anunța AGERPRES. "USR a decis: capitalul romanesc trebuie sa moara! Claudiu Nasui,…

- Fanii echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si-au propus sa umple tribunele cu oameni de zapada inaintea meciului pe care covasnenii il vor disputa sambata cu Astra Giurgiu, in cadrul Ligii I.

- Rapid a inițiat o campanie intitulata „Arta in vișiniu”, prin intermediul careia suporterii echipei iși pot „exprima latura artistica, avand ca tematica Rapidul”. Suporterii echipei sunt invitați sa trimita poeziile, desenele și cantecele personale cu tema Rapid, iar o parte dintre acestea au inceput…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca UEFA a demarat, la solicitarea FRF, o ancheta in ceea ce priveste anumite manifestari rasiste ale componentilor echipei turce Istanbul Basaksehir in timpul partidei cu Paris Saint-Germain, la…