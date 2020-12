FOTO. Supermodele la petrecerea-gigant care l-a băgat pe Neymar într-un scandal uriaș! Modele faimoase din intreaga lume se pregatesc sa ia parte la o petrecere uriașa, langa Rio de Janeiro. Numele evenimentului a fost strans legat de Neymar, starul de la PSG. „Neymarpalooza”, așa cum a fost denumita, este petrecere cu 500 de invitați. Se ține in Brazilia, una dintre cele mai afectate țari de pandemie din America de Sud, cu 7,5 milioane de cazuri de coronavirus și peste 190. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

