- Primul meci disputat de o echipa din Lugoj in cupele europene intercluburi a adus, miercuri seara, in Sala „Ioan Kunst Ghermanescu” din micul oraș banațean, aproape 1000 de iubitori ai sportului, pentru a susține echipa de volei feminin a CSM Lugoj in partida cu Dukla Liberec (Cehia),…

- Ludovic Orban a anunțat, luni seara, la Romania TV, ca realizarea alegerilor anticipate, așa cum doresc Klaus Iohannis, PNL, USR și PLUS, sunt aproape imposibil de realizat.”Alegeri anticipate sunt greu de facut, vor provoca o criza politica. Pentru alegeri anticipate, trebuie ca doua propuneri…

- SUEDIA - SPANIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Suedezul Andreas Granqvist (34 de ani) anunța inaintea partidei cu Spania de marți: „Vom cere informații live despre cealalta partida". Capitanul galben-albaștrilor știe care ar fi scenariul ideal pentru ei: „Noi sa batem Spania, iar Norvegia sa invinga…

- "Excelenta voastra, domnule presedinte Klaus Iohannis, stimate colege si stimati colegi liberali,Va marturisesc ca de fiecare data cand vin in Timisoara, vin cu emotie si de fiecare data nu pot sa uit ca Revolutia, libertatea, democratia a plecat de aici multumita tinerilor si mai varstnicilor…

- A trecut un an de la referendumul pentru familie, care a avut loc pe 6 și 7 octombrie 2018, cand grupuri conservatoare și politicieni lași au incercat sa modifice definiția familiei in Constituție pentru a restrange drepturile comunitații LGBT din Romania. Referendumul care a avut loc acum un an a avut…

- Deși are 38 de ani, Adriana Lima continua sa arate ca la 20. Supermodelul, care și-a inceput cariera in anii 1990 aparand in numeroase reclame și reviste, a decis sa posteze pe internet cateva imagini in care nu are niciun pic de machiaj. Lima a devenit rapid unul dintre cei mai importanți ingerași Victoria’s…

- Portarul Jairzinho Pieter, component al nationalei din Curacao, a murit, luni, 9 septembrie, in cantonamentul echipei de la Port-au-Prince. Curacao se pregatea de meciul cu Haiti, din Liga Națiunilor CONCACAF. Unul dintre cei care l-au gasit fara suflare pe Pieter in camera de hotel a fost coaechipierul…