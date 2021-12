FOTO: SUPER echipament la spital! Operații în premieră! Vești bune vin de la Spitalul Județean de Urgența in aceasta dimineața. Datorita unui nou echipament ajuns in dotare, la Bistrița se fac operații in premiera. Bistrița se poate mandri cu operații in premiera facute la Spitalul Județean de Urgența. Un nou echipament a ajuns in dotarea unitații medicale. Acesta este folosit pentru monitorizarea nervilor faciali in timpul unor operații chirurgicale. Odata cu sosirea acestui echipament se pot face și operații in premiera, la Bistrița. Veștile bune au fost facute publice de managerul spitalului. „Un nou echipament a intrat in dotarea Blocului operator… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primele locuri de parcare oferite de noua administrație sunt gata. E vorba de aproape 90 de locuri disponibile in zona Independenței Nord. Locurile de parcare- problema cea mai spinoasa a bistrițenilor, de ani de zile. Odata cu proiectele de mobilitate urbana ce se implementeaza in Bistrița, mai dispar…

- S-a aprins pe Facebook in miez de noapte, iar a doua zi, cand sa puna capat alianței cu PSD a lipsit de la vot! Liberalii sunt manioși peste masura pe liderul lor Ioan Turc, despre care insinueaza ca ar juca la 2-3 capete. Intr-o postare pe Facebook, liderul PNL, Ioan Turc numea situația in care se…

- Trafic blocat, inainte de ora 08.00, pe strada 1 Decembrie. Un șofer nervos a ”parcat” mașina-n intersecție și a scos o ranga cu care a amenințat un alt șofer. Traficul in Bistrița, la primele ore ale dimineții, este IN-FER-NAL. Azi-dimineața, pe strada 1 Decembrie, cu puțin inainte de ora 08.00, traficul…

- Directorul medical al Spitalului Județean de Urgența Bistrița a vorbit despre valul 4 al pandemiei, unul puternic ce lovește comunitatea. ”Situația e critica, tensionata, secția ATI e mereu plina!” a spus aceasta. CUI cere ajutorul: Valul 4 al pandemiei lovcește puternic și in comunitatea bistrițeana.…

- Florian Zapra preda actorie și film, in Bistrița, inca din anul 2018. An de an organizeaza Festivalul Internațional de Scurt Metraj din Dublin. Ieri, noul ambasator al Romaniei in Irlanda, Laurențiu Ștefan, a ținut neaparat sa-l cunoasca. Și apoi l-a laudat pe Facebook. Nascut in Lunca Ilvei și stabilit…

- Lucrarile la noua Unitate de Primiri Urgențe au intrat in linie dreapta, pe ultima suta de metrii. Conform declarațiilor managerului SJUB, inaugurarea s-ar putea face intr-o luna de zile. ”Noul UPU – SMURD! Ne apropiem de finalizarea lucrarilor. Am intrat in ultima etapa: canalizarea și amenajarile…

- Lucrarile la noul UPU al spitalului sunt pe ultima suta de metri. Doar ca, acestea blocheaza accesul ambulanțelor. Așa ca a fost nevoie de gasirea unei cai de acces temporare. De maine, accesul acestora se va face de pe 1 Decembrie. NU blocați! Noua secție UPU va fi deschisa pentru pacienți in curand.…

- Infrastructura spitaliceasca pare sa nu faca deja fața valului 4, deși inca nu s-a ajuns la un varf, spun specialiștii. Potrivit managerului Spitalului Județean de Urgența Bistrița, Gabriel Lazany, un pacient cu Covid a așteptat 8 ore sa fie intubat. Potrivit specialiștilor, varful valului 4 al pandemiei…