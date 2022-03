FOTO: Supărat c-a pierdut bani la păcănele, un bistrițean a distrus ușa sălii de jocuri. Polițiștii l-au potolit cu cătușe Aseara, un barbat de 44 de ani a inceput sa loveasca geamul ușii unei sali de jocuri situata in apropiere de Spitalul Județean de Urgența. Se pare ca acesta a pierdut bani la jocurile de noroc și a vrut sa se razbune. Polițiștii l-au calmat rapid și l-au dus in catușe la sediu. Incidentul s-a produs aseara, la o sala de jocuri de noroc din apropierea Spitalului Județean de Urgența Bistrița. Se pare ca un barbat de 44 de ani, suparat ca a pierdut bani la jocuri de noroc a vrut sa se razbune distrugand geamul ușii de acces. „La data de 5 martie a.c., a fost sesizat prin 112 faptul ca un barbat de… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

